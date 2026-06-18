Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa

La Feria de La Cala del Moral 2026 ya tiene fechas, cartel y programación. El núcleo costero de Rincón de la Victoria celebrará sus fiestas del 2 al 5 de julio, con una agenda pensada para todos los públicos en la que tendrán un papel destacado la música en directo, las actividades familiares y el homenaje a los mayores.

Antes del inicio oficial de la feria, el Día del Niño se celebrará el 1 de julio, con precios reducidos en las atracciones instaladas en la plaza de Las Palmeras y en el parking de Baluma. Como en años anteriores, también se aplicará la hora sin sonido, de 20:00 a 21:00 horas, una medida dirigida especialmente a personas con sensibilidad auditiva.

Atracciones en una edición anterior de la Feria de la Cala del Moral. / L.O.

La Feria de La Cala del Moral será del 2 al 5 de julio

La programación arrancará el jueves 2 de julio con el cohete de salida y con una de las citas más simbólicas de esta edición: la Comida del Día del Mayor, que se celebrará en el restaurante La Caliza y estará amenizada por la actuación de Miguel Botana.

Ese mismo día tendrá lugar el pregón de la Feria de La Cala del Moral 2026, previsto a las 21:30 horas en la caseta oficial de la plaza La Laguna. La encargada de abrir oficialmente las fiestas será la vecina caleña María José Guerrero Ramos. Tras el pregón se celebrará el reconocimiento al Caleño de Honor, cuyo nombre se dará a conocer durante el acto.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que la feria pone este año el foco en los mayores, "hombres y mujeres que durante décadas han contribuido a construir comunidad, convivencia y sentimiento de pertenencia". La concejala de Ferias y Fiestas, Paz Couto (PP), ha subrayado también el carácter intergeneracional de la programación, con propuestas para mayores, familias, público infantil y jóvenes.

Nolasco / Nolasco

Nolasco, Malabares y Electroduendes, entre los conciertos de la feria

La música en directo será uno de los grandes atractivos de la feria. Entre las actuaciones previstas figuran el concierto de Nolasco, el sábado 4 de julio a las 23:00 horas; el tributo a Estopa Malabares, el viernes 3 de julio a las 22:00 horas; y la actuación de Electroduendes, esa misma noche a partir de la medianoche.

La caseta oficial, ubicada en la plaza La Laguna, concentrará buena parte de la programación, con grupos de baile, actuaciones locales, charangas, música remember, actividades infantiles y espectáculos para distintos públicos durante los cuatro días de feria.

El portavoz de la comisión organizadora, José Lastre, ha señalado que se ha preparado "una feria pensada para todos: para los más pequeños, los jóvenes, las familias y para nuestros mayores". En esta edición se refuerza además el Día del Mayor, con talleres, juegos musicales, actividades y animación desde primera hora de la mañana.

Un cartel inspirado en la Cala de los años sesenta

El cartel de la Feria de La Cala del Moral 2026 es obra de María Hidalgo Vilaseca, que repite como cartelista. La autora ha apostado por una ilustración ambientada en uno de los espacios más reconocibles del núcleo, con una estética que recuerda a los carteles de los años sesenta.

Según ha explicado, la imagen representa "una escena cotidiana con gente divirtiéndose", con luz de atardecer y tonos amarillos y celestes, colores con los que identifica visualmente a La Cala del Moral.

Programación de la Feria de La Cala del Moral 2026 Miércoles 1 de julio: Día del Niño El Día del Niño se celebrará con precios reducidos en las atracciones instaladas en la plaza de Las Palmeras y en el parking de Baluma. Las atracciones tendrán hora sin sonido de 20:00 a 21:00 horas. Jueves 2 de julio 08:00 horas. Cohete de salida e inicio de la Feria 2026. 14:00 horas. Comida del Día del Mayor en el restaurante La Caliza. 16:00 horas. Actuación musical de Miguel Botana en el restaurante La Caliza. En la caseta oficial de la plaza La Laguna, la actividad comenzará a las 12:00 horas con música ambiente. Por la tarde habrá actuaciones de grupos de baile de la escuela municipal, de la asociación ¡Anímate a bailar! y de la Asociación Azalea. A las 21:00 horas está previsto el saludo del alcalde, Francisco Salado, y a las 21:30 horas será el pregón de María José Guerrero. La noche continuará con el reconocimiento al Caleño de Honor, la elección del Rey y la Reina Infantil 2026, la elección de Miss y Míster adultos y la actuación musical de Reencuentro Caleño a partir de la medianoche. Viernes 3 de julio La caseta oficial abrirá a las 12:00 horas con música ambiente. A las 13:00 horas habrá animación y juegos infantiles, y a las 16:30 horas actuará la Banda Municipal de Música de Rincón de la Victoria. La programación continuará con actuaciones de baile, el concierto de Lemon Pie a las 20:00 horas, el tributo a Estopa Malabares a las 22:00 horas, Electroduendes a las 00:00 horas y una sesión remember con Androale y Rubén Llamas a la 01:30 horas. Sábado 4 de julio La jornada comenzará a las 09:00 horas con la regata de jábegas. En la caseta oficial, la apertura será a las 12:00 horas y la entrega de trofeos de la regata de La Cala del Moral se celebrará a las 14:00 horas. Durante la tarde actuarán el Coro Aires Marineros, Kike & Paloma con animaciones y bailes latinos, el grupo flamenco El Pino y Money Makers. A las 23:00 horas llegará una de las actuaciones más esperadas de la feria, el concierto de Nolasco. La noche finalizará con música remember de Androale y Rubén Llamas. Domingo 5 de julio El último día de feria comenzará a las 09:00 horas con juegos populares en la calle San Juan y un triangular de fútbol en el C.D. La Cala. A las 09:30 horas arrancará el Día del Mayor, con actividades, talleres y animación. La caseta oficial abrirá a las 12:00 horas. A las 13:00 horas habrá actuación infantil con Davinia Chispi y a las 15:00 horas se celebrará una paella popular, junto a la actuación del Coro Hermandad Nuestra Señora del Rocío y la entrega de premios del triangular y los juegos populares. La tarde contará con la charanga No Ni Ná, la actuación musical de Abelito & Terrones, una nueva salida de la charanga, el concierto de Hakuna Matata y la actuación de fin de feria con Eduardo a las 22:00 horas.

Una feria familiar para abrir el calendario de verano en Rincón

La Feria de La Cala del Moral 2026 abrirá el calendario de ferias de verano del municipio con una programación amplia, pensada para combinar tradición, música, convivencia vecinal y actividades para todas las edades. La caseta oficial de la plaza La Laguna, las atracciones y los distintos espacios del núcleo caleño volverán a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante cuatro días de fiestas