National Geographic vuelve a las cuevas de Rincón de la Victoria para estudiar arte paleolítico de más de 35.000 años

Un equipo internacional de investigadores ha regresado a las cuevas de Rincón de la Victoria para avanzar en el estudio de las pinturas y grabados paleolíticos conservados en la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria. La nueva campaña forma parte del proyecto First Art, patrocinado por National Geographic, y reúne a científicos de Canadá, España, Reino Unido, Países Bajos y Portugal.

Los trabajos se han centrado en las zonas más alejadas de las bocas de entrada de ambas cavidades, donde la estabilidad climática ha favorecido la conservación de restos genéticos vinculados a la presencia humana. En esta fase, el equipo ha tomado nuevas muestras de carbonatos para profundizar en la datación por uranio y también muestras de ADN en pigmentos situados en los sectores interiores de las cuevas.

Las cuevas de Rincón de la Victoria, en el foco de la investigación internacional

Se trata de la tercera visita del equipo internacional al municipio dentro de una fase de campo que encara ya su tramo final. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre unas manifestaciones prehistóricas que ya habían sido fechadas en campañas anteriores con cronologías superiores a los 35.000 años de antigüedad.

El concejal de Turismo y Cuevas de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha subrayado la importancia de estos trabajos para reforzar el papel de las cavidades no solo como recurso turístico, sino también como espacio de investigación científica y divulgación. Martín señaló: "Se trata de la tercera visita del equipo internacional, que sigue apurando los trabajos de campo antes de pasar a la siguiente fase".

Una de las investigadoras toma muestras de las cuevas de Rincón de la Victoria. / L. O.

La Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria ganan peso científico

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado el avance logrado en los últimos años para situar estas cuevas en el mapa internacional del arte prehistórico. Salado afirmó: "Nuestra labor ha sido la de poner en valor dos cuevas que no dejan de atraer visitantes, pero también impulsar la investigación de estas cavidades que tanto interés científico han despertado".

El regidor añadió que los resultados obtenidos están siendo "notables" y defendió que Rincón de la Victoria se ha consolidado como una referencia en el estudio del arte Paleolítico. La investigación combina el análisis de pinturas y grabados con técnicas de datación y estudio genético, una línea de trabajo que permite profundizar en la presencia humana en estos enclaves de la Bahía de Málaga.

El proyecto First Art afronta su tramo final de trabajo de campo

El proyecto de investigación prehistórica comenzó en 2021 y tiene previsto culminar a finales de este verano la fase de intervención directa en las cuevas. A partir de entonces se abrirá una nueva etapa centrada en los trabajos de laboratorio y en la elaboración de publicaciones científicas.

Documentando los hallazgos en la cueva de Rincón de la Victoria. / L. O

La investigadora malagueña María del Mar Espejo ha señalado que esta nueva fase permitirá situar estos yacimientos de la Bahía de Málaga "en primera línea mundial". El equipo provincial está integrado por miembros del Instituto de Investigación Cueva de Nerja —Luis-Efrén Fernández, Cristina Liñán y Yolanda del Rosal—, el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, José Ramos, y los investigadores malagueños María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo, que iniciaron los estudios de estas cavidades en 1984.

A ellos se suma el grupo internacional vinculado a National Geographic, con George Nash, Genevieve von Petzinger, Barbara Oisterw, Barbara Oosterwick y el director del proyecto First Art, Hipólito Collado. La nueva campaña consolida a la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria como dos enclaves clave para el estudio del arte paleolítico en Málaga y refuerza la proyección científica de Rincón de la Victoria.