El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se planta ante Correos por el cierre de la oficina de La Cala del Moral

El cierre de la oficina de Correos de La Cala del Moral ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El alcalde, Francisco Salado, ha remitido una carta al presidente ejecutivo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., Pedro Saura García, para reclamar que se revoque una decisión que el Consistorio considera unilateral y que, según la comunicación recibida, entraría en vigor a partir del próximo 30 de junio.

La medida fue trasladada oficialmente al Ayuntamiento el pasado 15 de junio mediante registro de entrada. En esa notificación, Correos comunicó tanto el cierre de la oficina caleña como su voluntad de resolver el contrato de arrendamiento del local en el que se presta el servicio, situado en el Paraje Calafate.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria manifiesta que la decisión ha sido comunicada sin previo aviso. / bou bobadilla

Una decisión comunicada sin aviso previo

Salado ha expresado en la misiva su malestar por la forma en la que el Ayuntamiento ha conocido el cierre de un servicio que, según recuerda, lleva décadas atendiendo a los vecinos de La Cala del Moral en distintas ubicaciones.

El regidor lo ha trasladado así en la carta: "Tengo que manifestar mi más sincera sorpresa y mi más profundo pesar al conocer, mediante registro de entrada y sin conversaciones o informaciones previas de ningún tipo, la decisión unilateral de cerrar la oficina de correos de La Cala del Moral. Una oficina que en distintas ubicaciones ha estado al servicio de los vecinos durante décadas".

El municipio quedaría con una sola oficina de Correos

El Ayuntamiento advierte de que el cierre tendría consecuencias directas sobre la atención postal en todo Rincón de la Victoria. El municipio cuenta con más de 53.000 habitantes censados, distribuidos en cuatro grandes núcleos de población, y La Cala del Moral suma 16.644 personas empadronadas.

Si la clausura se confirma, solo permanecería abierta la oficina situada en la calle Poeta Manuel Alcántara, en Rincón de la Victoria. Para el alcalde, concentrar todo el servicio en un único punto puede generar un problema de atención para miles de usuarios, especialmente en una localidad que duplica su población durante los meses de verano.

Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria, ha mostrado su rechazo a la decisión de Correos. / Álex Zea

El cierre llegaría al inicio del verano

La fecha prevista para el cierre, el 30 de junio, añade preocupación al Ayuntamiento. Salado ha recordado que en verano la población del municipio puede superar fácilmente las 100.000 personas y que, además, las oficinas suelen aplicar ajustes horarios durante este periodo.

El alcalde ha señalado que en veranos anteriores la oficina de Rincón de la Victoria ha cerrado por las tardes. De repetirse esa situación, vecinos y visitantes quedarían atendidos únicamente en horario de mañana y en una sola oficina para todo el término municipal.

En la carta, Salado plantea sus dudas sobre la capacidad de esa sede para asumir toda la demanda: "Mi preocupación está más que justificada al cuestionarme si dicha oficina podrá o no absorber el servicio para todo el municipio. Y más ahora, en los meses de verano en los que la población puede superar fácilmente las 100.000 personas y los ajustes de horario suelen modificar la rutina de dichas oficinas".

El Ayuntamiento pide una reunión y elevará el asunto a Hacienda

El regidor ha reclamado una reunión entre ambas partes para abordar la situación antes de que el cierre se materialice. En su escrito, apela a que Correos reconsidere la medida por el impacto que tendría en La Cala del Moral y en el conjunto de Rincón de la Victoria.

Salado lo resume en la misiva con un llamamiento directo: "Hago un llamamiento a la razón, al sentido común y solicito que se reconsidere esta decisión que tan grave perjuicio supondrá para los vecinos del municipio de Rincón de la Victoria en general y de La Cala del Moral en particular. Una decisión contraria a la defensa de lo público a la que tanto hace mención el actual Gobierno central".

El alcalde también ha avanzado que enviará una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España García, ya que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, dependiente de dicho ministerio.

El PP llevará una moción urgente al pleno de junio

La respuesta municipal tendrá además recorrido político en el pleno. El PP, partido que gobierna en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, presentará una moción urgente en la sesión de este mes de junio con el objetivo de reclamar el mantenimiento de la oficina de Correos de La Cala del Moral.

La intención del equipo de gobierno es que la iniciativa pueda convertirse en una moción institucional con el respaldo de todos los grupos con representación en la Corporación municipal: PSOE, Con Rincón, Vox y PMP.

"No entendemos esta decisión que, al parecer, se va a extender en otros municipios. Supondrá un gravísimo quebradero para los vecinos de La Cala del Moral. Entendemos que no han medido bien las consecuencias de esta decisión", ha afirmado Salado.