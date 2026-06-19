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La Guardia Civil desmantela en Benamargosa un cultivo interior de marihuana con 375 plantas

Los investigadores descubrieron un sofisticado sistema para neutralizar el olor de la droga que utilizaba electricidad ilegalmente. Hay dos detenidos

Imagen de la plantación localizada en una vivienda de Benamargosa.

Imagen de la plantación localizada en una vivienda de Benamargosa.

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La Opinión

La Guardia Civil ha desmantelado en el municipio malagueño de Benamargosa un cultivo de marihuana ubicada en una vivienda tras una investigación que ha permitido detener a dos personas e intervenir casi 375 plantas y más de 350 gramos de cogollos ya procesados. La Comandancia de Málaga ha informado este viernes de que la investigación se inició gracias a las labores de vigilancia del Equipo Roca de la Compañía de Vélez-Málaga, cuyos agentes lograron obtener información sobre la existencia de una plantación ilegal en el interior de un inmueble de la localidad.

Un sistema antiolor

Tras lograr la autorización judicial para el registro de la vivienda, los guardias descubrieron una "sofisticada infraestructura" diseñada para optimizar el crecimiento de las plantas. "El sistema contaba con equipos avanzados de climatización, control de humedad, motores de extracción, ventiladores y filtros de carbono, estos últimos destinados a neutralizar el fuerte olor característico del cultivo y evitar así su detección", han explicado en un comunicado de prensa.

Un agente inspecciona el cultivo.

Un agente inspecciona el cultivo. / L.O.

La Guardia Civil ha indicado que los autores habían realizado un "complejo enganche ilegal" a la red pública para alimentar el elevado consumo energético que requería la plantación. El acceso a la corriente se efectuaba mediante una línea oculta que atravesaba una perforación en el muro exterior de la vivienda y se conectada directamente al cableado aéreo.

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Registro de la vivienda

En el operativo se han intervenido 374 plantas de marihuana en avanzado estado de maduración que arrojaron un peso total de 21,45 kilogramos, además de 350 gramos de cogollos ya procesados y listos para su comercialización. A los dos detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

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