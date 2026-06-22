Publicados los listados provisionales para optar a 189 viviendas protegidas en Vélez-Málaga

La adjudicación de 189 viviendas protegidas en Vélez-Málaga entra en una nueva fase. La Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa) ha publicado los listados provisionales de personas admitidas y excluidas correspondientes a cuatro promociones residenciales repartidas entre Valle-Niza, Torre del Mar y Vélez-Málaga.

La publicación de estos listados supone un avance dentro del procedimiento previo a los sorteos públicos, que se celebrarán conforme a los criterios de igualdad, transparencia y concurrencia recogidos en las bases reguladoras. Los solicitantes disponen ahora de cinco días hábiles para presentar alegaciones o subsanar posibles incidencias en la documentación.

Infografía de una de las promociones de VPO en Vélez-Málaga. / L.O.

Cuatro promociones de vivienda protegida en Vélez-Málaga

Las promociones incluidas en esta fase suman un total de 189 viviendas protegidas y se distribuyen en cuatro sectores del término municipal. La mayor actuación se desarrollará en SUP-A-7 Valle-Niza, con 105 viviendas protegidas.

A esta promoción se suman 25 viviendas protegidas en SUP-T-5 El Águila, en Torre del Mar; 29 viviendas en SUP-VM-8 Calle Aceituneros, en Vélez-Málaga; y 30 viviendas protegidas en SUP-VM-39.1 Urbanización Real Bajo.

Emvipsa ha publicado la lista provisional de admitidos a las 189 VPO que promueve en Vélez-Málaga. / L.O.

Plazo para alegaciones antes de los listados definitivos

Tras la publicación de los listados provisionales, las personas inscritas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para revisar su situación, presentar alegaciones o completar la documentación requerida. Una vez concluido este trámite, Emvipsa aprobará los listados definitivos.

Esos listados definitivos serán la base para la celebración de los sorteos públicos de adjudicación, el siguiente paso del procedimiento para acceder a estas viviendas protegidas.

Alta demanda de vivienda asequible en el municipio

Desde Emvipsa se subraya la elevada respuesta registrada en las distintas convocatorias, un dato que refleja la demanda de vivienda asequible en Vélez-Málaga y la necesidad de seguir impulsando promociones protegidas en el municipio.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para ampliar el parque residencial protegido y facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes y familias. Además, el reparto de las promociones en distintos núcleos busca favorecer un desarrollo más equilibrado del término municipal y contribuir a la fijación de población.

Dónde consultar los listados provisionales de Emvipsa

Los listados provisionales de admitidos y excluidos pueden consultarse desde este lunes, 22 de junio de 2026, en la página web de Emvipsa y en el tablón de anuncios de la entidad.

La consulta resulta especialmente importante para los solicitantes que deban subsanar documentación o presentar alegaciones dentro del plazo establecido, antes de que se aprueben los listados definitivos y se convoquen los sorteos de adjudicación.