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Premio

Sorteo del Gordo de la Primitiva: un acertante de Vélez-Málaga gana 134.440 euros

La combinación ganadora del sorteo del domingo 21 de junio, compuesta por los números 13, 17, 23, 37 y 44, premia a un vecino de Vélez-Málaga

Administración de Loterías número 2 de Vélez-Málaga, situada en el número 23 de la calle Alcalde J. Herrera

Administración de Loterías número 2 de Vélez-Málaga, situada en el número 23 de la calle Alcalde J. Herrera / L. O.

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La Opinión

Málaga

Un acertante de la localidad de Vélez-Málaga ha resultado ganador de un premio de 134.440,79 euros al acertar la combinación de Primera Categoría del boleto del Gordo de la Primitiva de este domingo 21 de junio, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto sellado en la Administración de Loterías número 2 de Vélez-Málaga, situada en el número 23 de la calle Alcalde J. Herrera, es el único acertante de segunda categoría en el sorteo.

Combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva'

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo ha estado formada por los números 13, 17, 23, 37 y 44. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 3.647.358 euros.

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En el sorteo del Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 9.700.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.

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