Torrox celebra San Juan con una marea de antorchas, bajada al río y reparto de 1.300 roscas de pan

Torrox volverá a vivir este martes 23 de junio una de sus noches más especiales con una celebración de San Juan que mantiene intacta una tradición propia del municipio: la bajada al río a la luz de las antorchas para lavarse la cara y la cabeza. Una imagen singular que convertirá el casco histórico de Torrox en uno de los escenarios más llamativos de la comarca durante la noche más corta del año.

El Ayuntamiento ha preparado una programación que tendrá como punto de encuentro la Plaza de la Concordia, donde se combinarán actuaciones musicales, humor, convivencia vecinal y el tradicional reparto de más de un millar de roscas de pan. La celebración se completará con la fiesta prevista en El Morche, con hoguera en la playa y música en directo.

San Juan en Torrox: antorchas y tradición en el casco histórico

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha destacado el carácter identitario de esta celebración, que en el municipio va más allá de las hogueras habituales de la Noche de San Juan. En el casco histórico, el fuego acompaña a vecinos y visitantes en una bajada hasta el río que se ha convertido en una de las tradiciones más peculiares de la Axarquía.

Medina ha subrayado el valor cultural de esta cita: "San Juan en Torrox es mucho más que una fiesta; es un regreso a nuestras esencias y una muestra de la riqueza cultural que atesora nuestro casco histórico". El regidor ha incidido en que esta experiencia, con la bajada al río iluminada por antorchas, ofrece una forma distinta de vivir San Juan en el interior del municipio.

La Plaza de la Concordia será el centro de la fiesta

La programación arrancará a las 21:30 horas en la Plaza de la Concordia con las actuaciones de los coros Almedina y Las Nieves. A continuación, llegará el turno del humorista El Morta, dentro de una velada pensada para reunir a familias, vecinos y visitantes en torno a una celebración popular.

El momento más esperado llegará en torno a las 23:45 horas, cuando está prevista la tradicional bajada al río con antorchas. Allí, los asistentes cumplirán con el ritual de mojarse la cara y la cabeza, una costumbre vinculada a la noche de San Juan que en Torrox conserva un fuerte arraigo vecinal.

Reparto de 1.300 roscas de pan y concierto de Elías Soler

Tras el regreso a la plaza, el Ayuntamiento procederá al reparto de aproximadamente 1.300 roscas de pan de San Juan, uno de los elementos gastronómicos más característicos de esta celebración en el municipio.

La noche continuará con el concierto del cantante de copla y flamenco Elías Soler, que pondrá música al tramo final de una jornada concebida como una mezcla de tradición, cultura popular y convivencia. El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Salvador Escudero, ha señalado que el objetivo es mantener vivo el ritual sin renunciar a una oferta de ocio para todos los públicos.

Presentación de las actividades de la Noche de San Juan en Torrox / L. O.

Un dispositivo especial para la bajada al río

El Ayuntamiento de Torrox ha preparado un dispositivo específico junto a Protección Civil para garantizar la seguridad durante el descenso al río y el desarrollo de la celebración en la Plaza de la Concordia.

Escudero ha explicado que se ha diseñado un operativo "minucioso" para que la noche transcurra con normalidad. El edil ha defendido la importancia de conservar esta tradición: "Mantener vivas estas tradiciones es una obligación y un orgullo".

El Morche también celebra San Juan con hoguera y orquesta

La celebración de la Noche de San Juan en Torrox también tendrá protagonismo en El Morche. A partir de las 22:00 horas, el Paseo Marítimo acogerá una gran hoguera en la playa y baile con la orquesta Infinity Show.

La barra estará gestionada por el AMPA del CEIP El Morche, en una noche organizada por la Tenencia de Alcaldía y el Ayuntamiento de Torrox. Con esta programación, el municipio combinará la tradición más singular del casco histórico con el ambiente festivo del litoral.