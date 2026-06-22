Sucesos
Tres heridos en Frigiliana tras un atropello múltiple en la terraza de un bar
El 112 Andalucía recibió varios avisos a las 19:30 horas por un turismo que arrolló a varias personas en la calle San Sebastián
Tres personas han resultado heridas este lunes por la tarde en un atropello múltiple registrado en Frigiliana, en la Axarquía malagueña. El suceso se ha producido en la calle San Sebastián, donde un turismo ha atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar, según ha informado el 112 Andalucía, servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El centro coordinador recibió varios avisos de ciudadanos sobre las 19:30 horas alertando de lo ocurrido. Tras las llamadas, la sala del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos y a la Policía Local.
Finalmente, los bomberos no tuvieron que intervenir. Los servicios sanitarios confirmaron que tres personas habían resultado heridas como consecuencia del atropello.
Las circunstancias del suceso están siendo investigadas. Según la información facilitada por Emergencias, se estudia si la conductora del turismo pudo sufrir algún problema de carácter sanitario mientras se encontraba al volante.
El atropello ha generado una rápida movilización de los servicios de emergencia en esta zona de Frigiliana, uno de los puntos más transitados del municipio.
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