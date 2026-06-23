Almáchar se echa a la calle este sábado con los verdiales: así será el concurso ‘Arrejuntaos’

Almáchar volverá a sonar este sábado 27 de junio a violín, pandero, guitarras, platillos y cantes a pie de calle. La localidad axárquica celebra la VIII edición del Concurso de Verdiales ‘Arrejuntaos’, una cita que se ha consolidado en el calendario verdialero y que llenará la plaza de España de música, baile y ambiente popular.

El certamen, dedicado al estilo de Comares, comenzará con la llegada de las pandas a partir de las 21.00 horas, mientras que el concurso arrancará a las 23.00 horas. La cita ha sido presentada por la vicepresidenta cuarta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz; el teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres; y el organizador del concurso, Carlos Aranda.

Una panda de verdiales, actuando en Almáchar. / Asociación Moscatel

Verdiales en la calle y sin escenario en Almáchar

La principal singularidad del concurso está en su formato. No habrá escenario ni micrófonos. Las pandas tocarán en círculo, en distintos rincones de la plaza, buscando recuperar la manera tradicional de vivir los verdiales: de cerca, a pie de calle y con el público integrado en la fiesta.

Muñiz ha destacado el valor de una cita que permite acercarse a una de las expresiones más reconocibles del folclore malagueño. "Desde las nueve de la noche, sus calles se llenarán de las pandas que vienen a concursar con sus cantes, con su música y con sus bailes. Es sin duda un espectáculo único", ha señalado.

Los Verdiales son una de las manifestaciones culturales propias de la provincia de Málaga. / L.O.

La representante de la Mancomunidad ha animado a vecinos y visitantes a descubrir una celebración en la que se mezclan música, tradición e identidad: "Estoy convencida que les impresionarán los cantes a pie de calle, los instrumentos que se utilizan, o los colores de las cintas de su indumentaria. Es un folclore muy nuestro, con muchas raíces y que dice mucho de quienes somos".

Un concurso ligado a la Escuela de Verdiales de Almáchar

El teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres, ha recordado que el origen del certamen está vinculado a la Escuela de Verdiales de Almáchar, impulsada por Carlos y Óscar. Ocho años después, el concurso mantiene su tirón entre público y músicos y se ha convertido en uno de los eventos destacados del verano cultural del municipio.

"Es un orgullo para Almáchar que haya tenido continuidad con gran éxito de público y músicos, después de ocho años", ha indicado Torres.

El representante municipal ha subrayado además que los verdiales forman parte de la identidad de Almáchar y de la comarca de la Axarquía. La plaza de España, ha añadido, ofrece un entorno especialmente atractivo por su acústica y por el ambiente que genera durante la celebración.

La esencia de las antiguas fiestas de verdiales

El organizador del concurso, Carlos Aranda, ha explicado que el certamen comenzó en 2012 en la Venta de Cárdenas y que, tras un parón, pudo retomarse con el apoyo del Ayuntamiento de Almáchar. La cita mantiene una particularidad clave: no compiten pandas federadas como tales, sino formaciones "arrejuntadas".

Aranda ha señalado que esa fórmula recupera la esencia de las antiguas fiestas, en las que no existían las pandas como hoy se conocen y los fiesteros llegaban de distintos lugares para tocar juntos. "Nos ilusiona mucho que Almáchar celebre este concurso dedicado al estilo de Comares que no tenía como sí existe para el estilo de Almogía o los Montes. Y además, con un gran éxito de público", ha destacado.

Bases del Concurso de Verdiales ‘Arrejuntaos’

Las bases permiten participar a cualquier fiestero, siempre que no coincidan más de tres integrantes de una misma panda oficial en la denominada panda "Arrejuntaos". Esta limitación no afectará al baile, siempre que no proceda íntegramente de una misma panda federada, ni a la figura del alcalde o del abanderado, siempre que se limiten a sus funciones y no canten durante el concurso.

Para equilibrar la participación, la organización fija una limitación de instrumentos: un violín, un pandero, un laúd y/o bandurria, dos guitarras, dos platillos, castañuelas adicionales, un alcalde, un bailaor, dos bailaoras y cuantas personas se quieran para el cante, siempre que no actúen como "tocaores".

Cuatro revezos y premios de baile y fiesta

El concurso se celebrará sin exigencia de uniforme ni atavío concreto. El orden de actuación se decidirá por sorteo y cada formación afrontará cuatro revezos: un primer revezo de fiesta con bajín de cuerdas obligatorio, un segundo revezo de fiesta, un tercer revezo de baile de pareja y un cuarto revezo de baile de trenzaíllo.

El jurado estará formado por cinco personas con experiencia en la fiesta de Comares. Se concederán premios al baile de pareja, al baile de trenzaíllo y a la clasificación de fiesta, en función del número de pandas participantes.

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Con esta octava edición, Almáchar vuelve a reivindicar los verdiales como una de las grandes señas de identidad de la Axarquía y como una cita capaz de atraer tanto a aficionados como a quienes se acercan por primera vez a una de las tradiciones más vivas de Málaga.