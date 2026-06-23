Rincón eleva al Gobierno el cierre de Correos en La Cala, que afectará a más de 16.000 vecinos

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha elevado al Gobierno central el cierre de la oficina de Correos de La Cala del Moral, cuya clausura está prevista para el próximo 30 de junio. La decisión, comunicada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, afectará a más de 16.000 vecinos de este núcleo del municipio.

El alcalde, Francisco Salado (PP), ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para mostrar su rechazo a una medida que el Consistorio considera unilateral y perjudicial para la prestación de un servicio público esencial. La oficina de La Cala del Moral ha atendido durante décadas a los vecinos en distintas ubicaciones.

El Gobierno central dejará a Rincón de la Victoria, con 53.000 habitantes censados, con una sola oficina tras el cierre del local de La Cala del Moral. / L.O.

El Ayuntamiento pide revertir el cierre de Correos en La Cala del Moral

En la misiva enviada al ministro, Salado traslada la misma preocupación que ya había comunicado la pasada semana al presidente ejecutivo de Correos, Pedro Saura, a quien solicitó una reunión urgente para abordar el cierre de la oficina.

El regidor expresa en la carta: "Le hago partícipe de todo lo expuesto al señor Saura, al que le he manifestado mi más absoluta disconformidad con la decisión unilateral de cerrar la oficina de correos de La Cala del Moral. Una oficina que en distintas ubicaciones ha estado al servicio de los vecinos durante décadas".

Más de 16.000 vecinos afectados por la clausura de la oficina

El cierre de la oficina de Correos de La Cala del Moral supondrá, según el Ayuntamiento, un perjuicio directo para los residentes de este núcleo de Rincón de la Victoria, que perderán un servicio de proximidad a partir del 30 de junio.

Salado insiste en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda intervenga para revertir la decisión: "Una decisión que, a todas luces, impacta en la mismísima línea de flotación del servicio público que ambos representamos. Por lo que le ruego que usted como ministro responsable de Hacienda, y por ende de la SEPI, haga valer su condición y evite este tremendo perjuicio para un municipio, Rincón de la Victoria, del que tengo el honor de ser el alcalde".

Rincón reclama una reunión urgente con Correos

El Ayuntamiento recibió el pasado 15 de junio la comunicación oficial de Correos sobre el cierre de la oficina el 30 de junio y la entrega del local el 30 de septiembre. Cuatro días después, el 19 de junio, el alcalde remitió una carta al presidente ejecutivo de la Sociedad Estatal, Pedro Saura.

Este lunes 22 de junio, el Consistorio ha dado un nuevo paso con una carta dirigida al ministro de Hacienda, departamento del que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de Correos desde el proceso de reestructuración del sector público empresarial aprobado en 2012.

Correos aún no ha respondido al Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento aseguran que, hasta el momento, no han recibido respuesta oficial a la petición de reunión trasladada a Correos. Salado defiende que el cierre de la oficina afecta de lleno a la atención diaria de los vecinos y reclama una solución antes de que la clausura se haga efectiva.

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"Somos la administración más cercana al vecino y este tipo de decisiones acarrean un gran perjuicio para los vecinos de Rincón de la Victoria. Esperamos una respuesta por parte de Correos", añade el alcalde.