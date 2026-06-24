Fallecido en Fuengirola
Sucesos
Muere un hombre de 70 años en la playa de La Torrecilla en Nerja
La víctima ha fallecido este miércoles en la playa de La Torrecilla tras sufrir un posible infarto mientras se encontraba en el agua
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Un hombre de 70 años ha fallecido este miércoles en la playa de La Torrecilla en Nerja cuando se encontraba en el agua, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido sobre las 17.15 horas, cuando el 112 recibió el aviso de un varón inconsciente al que se había sacado del agua y al que los socorristas intentaron reanimar.
Algunos alertantes hablaban de un hombre que habría sufrido un infarto cuando se encontraba en el agua.
Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un equipo médico, que confirmaron el fallecimiento de este hombre.
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