Torre del Mar tendrá un nuevo centro de salud con 12,7 millones de inversión de la Junta

Torre del Mar contará con un nuevo centro de salud en la zona de Poniente tras la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. La actuación tendrá una inversión prevista de 12.726.847,82 euros, financiada por el Servicio Andaluz de Salud, y se levantará en una parcela municipal situada junto al Centro Vals.

El acuerdo se ha formalizado este martes en Sevilla con la firma del alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), y del consejero de Sanidad, Antonio Sanz. En el acto también ha participado la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García Sánchez, organismo que asumirá la ejecución de las obras.

Uno de los tres centros de salud que ya hay en el término municipal de Vélez-Málaga. / L.O.

Un nuevo centro de salud para Torre del Mar Poniente

La nueva infraestructura sanitaria busca reforzar la atención primaria en una de las zonas de mayor crecimiento de Torre del Mar y del conjunto del municipio. El centro se ubicará en un enclave próximo a áreas residenciales en expansión, con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria y la accesibilidad de los usuarios.

El convenio establece que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga pondrá a disposición los terrenos y asumirá la redacción del anteproyecto y del proyecto de ejecución. Por su parte, el SAS financiará y ejecutará las obras, además de dotar y equipar el futuro centro sanitario.

Inversión sanitaria entre 2027 y 2029

La inversión prevista supera los 12,7 millones de euros e incluye la ejecución material de las obras, la dirección facultativa y los trabajos técnicos vinculados al desarrollo del proyecto. La programación económica se distribuye entre los años 2027 y 2029.

Una vez finalizada la construcción y completada su puesta en funcionamiento, el nuevo equipamiento se incorporará a la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La Junta asumirá también la dotación necesaria para que el centro pueda prestar servicio.

Refuerzo sanitario en una zona en crecimiento

El nuevo centro de salud de Torre del Mar responde al aumento de población y a la necesidad de reforzar la atención primaria en la comarca de la Axarquía.

Con esta actuación, Torre del Mar sumará un nuevo equipamiento sanitario que aliviará la presión asistencial y mejorará la prestación de servicios en una zona especialmente dinámica desde el punto de vista residencial y demográfico.

Tres centros de salud y cuatro consultorios unas 90.000 personas censadas

Vélez-Málaga tiene actualmente tres centros de salud: Vélez-Málaga Norte, Vélez-Málaga Sur y Torre del Mar, además de varias consultorios en Caleta de Vélez, Benajarafe, Almayate Alto y Cajiz. Una red asistencial que se reforzará ahora con la construcción del centro de salud de Torre del Mar Poniente.

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El término municipal de Vélez-Málaga cuenta con 86.048 habitantes, según el último padrón oficial del INE, mientras que Torre del Mar supera los 23.900 residentes, unas cifras de población que en el caso del núcleo costero se multiplican por cuatro durante los meses de verano, superando los 100.000 habitantes.