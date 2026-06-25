Comunicaciones
Todo Rincón de la Victoria pide a Correos que no cierre la oficina de La Cala del Moral
El Pleno aprueba una moción institucional unánime para defender un servicio que atiende a más de 16.600 vecinos y que el Ayuntamiento considera esencial
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado una moción institucional en defensa de la oficina de Correos de La Cala del Moral y solicita a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que reconsidere su decisión de cerrar estas instalaciones.
El Consistorio considera que se trata de un servicio público esencial para la prestación postal en el municipio. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos políticos con representación municipal y expresa el rechazo unánime del Pleno al cierre de la oficina. El acuerdo también recoge el apoyo institucional a los vecinos, empresas, autónomos y trabajadores que podrían verse afectados por esta medida.
Rincón reclama mantener Correos en La Cala del Moral
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha señalado que "la oficina de Correos de La Cala del Moral es un servicio público fundamental para miles de vecinos y no podemos permitir que se pierda una infraestructura tan necesaria para nuestro municipio".
Por ello pide a Correos que reconsidere su decisión "teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de Rincón de la Victoria, la demanda existente y la importancia de garantizar servicios públicos de proximidad".
Una oficina que atiende a más de 16.600 habitantes
La oficina de Correos de La Cala del Moral presta servicio a una población superior a los 16.600 habitantes, una cifra que aumenta de forma notable durante los meses de verano. El Ayuntamiento advierte de que su cierre supondría concentrar toda la atención postal presencial del municipio en la oficina del número 8 de la calle Poeta Manuel Alcántara de Rincón de la Victoria.
La moción institucional alerta de que los vecinos de la Cala tendrían que desplazarse hasta Rincón para acceder a los servicios de Correos, con el riesgo de saturación de dicha oficina, lo que afectaría a la calidad del servicio, especialmente en un núcleo con una elevada demanda.
Servicios clave para vecinos, mayores y autónomos
El regidor ha recordado que las oficinas de Correos desempeñan actualmente más funciones de las tradicionales, ya que en ellas se gestionan notificaciones oficiales, trámites administrativos, servicios financieros básicos y otras operaciones cotidianas.
Estos servicios, añade Salado, son vitales para personas mayores y colectivos con mayores dificultades de acceso a los medios digitales. Y también son utilizados por empresas y autónomos que necesitan una atención presencial cercana para sus gestiones habituales.
El Ayuntamiento ofrece colaboración a Correos
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria traslada a Correos su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan mantener operativa la oficina de La Cala del Moral y garantizar una adecuada prestación del servicio.
El Consistorio solicita además que cualquier proceso de reorganización de la red postal tenga en cuenta criterios como la población atendida, la demanda existente, el crecimiento demográfico, la estacionalidad, la accesibilidad, la cohesión territorial y la atención a colectivos vulnerables.
Cartas a Correos y al Ministerio de Hacienda
Los acuerdos adoptados serán remitidos a la Presidencia de Correos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ministerio competente del Gobierno de España, a los representantes de los trabajadores y a las administraciones implicadas, con el objetivo de impulsar una solución favorable al mantenimiento de la oficina.
El alcalde ya había remitido sendas cartas al presidente de Correos, Pedro Saura, y al ministro de Hacienda, Arcadi España, departamento del que depende orgánicamente la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., para trasladar su rechazo a la decisión adoptada por Correos y advertir del perjuicio que supondría el cierre para vecinos y usuarios.
Petición de una reunión urgente
En la carta dirigida al presidente de Correos, Francisco Salado solicitó además la celebración de una reunión urgente para abordar una cuestión que el Ayuntamiento considera de especial relevancia para el municipio.
El objetivo del Consistorio es encontrar alternativas que eviten la clausura de la oficina de Correos de La Cala del Moral y permitan mantener un servicio público de proximidad en una zona con una población estable elevada y un notable incremento de usuarios durante la temporada estival.
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