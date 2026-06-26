Así es la ampliación del centro comercial El Ingenio que ultima el Grupo Larios en Vélez-Málaga: 100 nuevas tiendas, 155 empleos más y 14 millones de inversión

El centro comercial El Ingenio en Vélez-Málaga, propiedad del Grupo Sociedad Azucarera Larios, va a iniciar próximamente una nueva etapa de crecimiento tras completar las tramitaciones urbanísticas necesarias y obtener la correspondiente licencia de obras para su ampliación. Esta actuación en el centro, que el pasado año celebró su 25 aniversario, supondrá una inversión de unos 14 millones de euros y permitirá incorporar más de 4.500 metros cuadrados, según ha comunicado este viernes a través de una de las sociedades del grupo, Salsa Inmobiliaria.

"La ampliación actualmente autorizada y que comenzará de manera inminente, gorma parte de una estrategia de crecimiento de mayor alcance para el entorno de El Ingenio", señala compañía.

Con esta nueva superficie destinada a locales comerciales, el complejo quiere dar respuesta a la "creciente demanda de operadores y consumidores" en la Costa del Sol Oriental.

El Ingenio superará con esta ampliación las 100 tiendas y alcanzará los cerca de 50.000 metros de superficie comercial, "ampliando la variedad de marcas, servicios y experiencias disponibles para sus clientes".

La actuación generará alrededor de 155 nuevos puestos de trabajo asociados a la puesta en marcha y actividad de los nuevos establecimientos. Salsa afirma que se refuerza así el papel de El Ingenio "como uno de los principales motores económicos de la comarca".

Un activo en pleno crecimiento

La empresa comenta que El Ingenio afronta esta nueva fase desde una posición de "fortaleza", con una ocupación comercial del 100% y una afluencia superior a los 9,2 millones de visitas anuales.

Con la incorporación de nuevos operadores, el Grupo Sociedad Azucarera Larios prevé superar los 10 millones de visitantes al año, consolidando la capacidad de atracción del centro sobre residentes, turistas y visitantes procedentes de toda la Costa del Sol Oriental.

Plano cenital del centro comercial El Ingenio y los planes de ampliación, en Vélez-Málaga. / L. O.

"Uno de los principales factores que explican este éxito es su ubicación estratégica. Situado a pie de la autovía A-7 y conectado directamente con la carretera A-356 y la Avenida Juan Carlos I, El Ingenio se ha consolidado como el principal nodo comercial de la Costa del Sol Oriental", detalla.

Una visión de futuro para la Axarquía

Salsa recuerda que esta visión cuenta con el "respaldo" del avance del Plan General de Vélez-Málaga, que identifica este ámbito como "una de las principales áreas de desarrollo económico y de servicios del municipio"

"El objetivo es desarrollar en torno a El Ingenio un gran espacio integrado de actividad comercial, empresarial y de servicios que contribuya al crecimiento económico de Vélez-Málaga y de toda la Axarquía", expone.

Un parque comercial de medianas de referencia en Andalucía

Como siguiente fase de desarrollo, Grupo Sociedad Azucarera Larios impulsa la creación de un parque comercial de medianas que complementará la oferta actual con operadores especializados en hogar, bricolaje, decoración, equipamiento y otros usos comerciales de gran formato.

Futuro parque comercial de medianas

Una vez completado, el conjunto formado por El Ingenio, su ampliación y el futuro parque comercial de medianas alcanzará aproximadamente 100.000 metros cuadrados de superficie para locales comerciales integrada en un único destino comercial, convirtiéndose en uno de los complejos comerciales más relevantes del sur de España.

La dimensión del proyecto, su ubicación estratégica y la fortaleza de su mercado potencial permitirán atraer operadores que actualmente no tienen presencia en la Costa del Sol Oriental, acercando a residentes y visitantes una oferta comercial que hoy solo puede encontrarse en grandes áreas metropolitanas.

Más de 100 millones de euros de inversión

El Grupo Sociedad Azucarera Larios, propietario de El Ingenio, impulsa este proyecto y afirma que cuenta "con la capacidad técnica y económica necesaria para su desarrollo, con el objetivo de convertirlo en un referente comercial para la Costa del Sol".

El desarrollo completo del parque comercial de medianas supondrá una inversión cercana a los 100 millones de euros.

Oficinas y un hotel en un parque comercial de 3.000 empleos

Además de la nueva oferta comercial, el proyecto incorporará oficinas, un establecimiento hotelero, espacios públicos de calidad y nuevas infraestructuras de acceso, configurando uno de los principales polos de actividad económica de la comarca.

El conjunto formado por El Ingenio y el futuro parque comercial de medianas generará más de 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, reforzando su contribución al desarrollo económico de la Costa del Sol Oriental.

La previsión es que el conjunto de actuaciones pueda estar plenamente operativo en un plazo inferior a cuatro años.