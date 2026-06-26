Dos investigados por el incendio que calcinó 85 hectáreas en Canillas de Aceituno

La investigación sobre el incendio forestal de Canillas de Aceituno que arrasó 85 hectáreas el pasado mes de mayo ya tiene a dos personas investigadas. Agentes del Área de Medio Ambiente de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, han esclarecido el origen del fuego declarado en el paraje Portugalejo, en el término municipal de esta localidad de la Axarquía malagueña.

Según las pesquisas, el incendio se habría originado por una negligencia grave durante la quema de restos agrícolas en una finca privada. La actuación policial ha permitido identificar a dos personas como investigadas por su presunta relación con el inicio de las llamas.

El incendio de Canillas de Aceituno obligó a desalojar tres viviendas

El fuego se declaró el pasado mes de mayo en una zona rural de Canillas de Aceituno y obligó al desalojo preventivo de varias familias en tres viviendas próximas al área afectada. Las llamas acabaron calcinando 85 hectáreas de arbolado y matorral, según los datos facilitados tras la investigación.

La rápida intervención de los agentes permitió determinar el punto exacto de inicio del incendio y avanzar en las diligencias hasta localizar a los presuntos responsables. El trabajo conjunto con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales resultó clave para reconstruir cómo se produjo el fuego y concretar su posible origen.

Una quema agrícola, posible origen del fuego en el paraje Portugalejo

La hipótesis principal de la investigación apunta a una quema de restos agrícolas realizada en una finca privada. Los agentes consideran que pudo existir una negligencia grave, extremo que ha motivado la identificación de dos personas como investigadas.

El incendio quedó extinguido después de 24 horas de trabajo de los servicios de emergencia, que actuaron para controlar la evolución de las llamas y evitar que el fuego afectara a más viviendas o superficie forestal.

El atestado ya está en manos de la autoridad judicial

Una vez concluidas las diligencias, la Unidad de Policía Adscrita ha instruido el correspondiente atestado policial, que ya ha sido remitido a la autoridad judicial competente para que continúe la tramitación del caso.

Desde la Unidad han recordado la importancia de extremar la precaución en las quemas agrícolas y reforzar la responsabilidad ciudadana ante el riesgo de incendios forestales, especialmente en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas en Andalucía.

La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha investigado el incendio provocado en Canillas del Aceituno. / L. O.

Precaución en el campo para evitar incendios forestales en Málaga

La investigación vuelve a poner el foco en el riesgo que pueden suponer determinadas labores agrícolas si no se realizan con todas las garantías de seguridad. En zonas rurales y forestales, cualquier quema o manejo del fuego puede derivar en un incendio de grandes dimensiones si las condiciones meteorológicas son desfavorables.

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