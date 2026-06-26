Muere un bañista de 65 años tras ser rescatado del mar en una playa de Torre del Mar

Las playas de la Axarquía registran una segunda víctima mortal en menos de tres días. Un hombre de 65 años ha fallecido esta mañana en la playa de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, después de ser sacado del mar sin que respondiera, según ha informado el 112 Andalucía.

El suceso se produce después de que este miércoles muriera otro hombre, de 70 años, en la playa de La Torrecilla, en Nerja, también en la comarca axárquica, cuando se encontraba en el agua.

Hombre inconsciente en Torre del Mar

El aviso por el suceso de Torre del Mar se recibió a las 10:45 horas, cuando un ciudadano llamó al teléfono único de emergencias para alertar de que varias personas habían sacado del mar a un bañista que se encontraba inconsciente.

Tras recibir la llamada, la sala coordinadora del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar.

Fallecimiento confirmado en la playa

Fuentes sanitarias confirmaron en el punto el fallecimiento del varón, de 65 años. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo este suceso en el litoral de Vélez-Málaga.

Este fallecimiento se suma al ocurrido el miércoles en Nerja, donde el 112 recibió sobre las 17:15 horas el aviso de un hombre inconsciente que había sido sacado del agua en la playa de La Torrecilla. Según las fuentes del servicio de Emergencias 112, los socorristas intentaron reanimarlo hasta la llegada de los recursos sanitarios.

El 112 recuerda la importancia de avisar con rapidez ante cualquier emergencia en playas, especialmente cuando una persona presenta dificultades en el agua o no responde tras ser rescatada.