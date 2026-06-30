Correos pospone sin fecha el cierre de la oficina de La Cala del Moral

La empresa pública de Correos ha anunciado que va a posponer hasta después del verano el cierre previsto de la oficina situada en el núcleo de La Cala del Moral, situado en el término municipal de Rincón de la Victoria.

Hace unos días, la empresa informó al Consistorio e hizo pública su decisión de cerrar la oficina de la calle Calafate de La Cala del Moral, donde residen más de 16.000 personas (una población que se multiplica en verano), alegando baja actividad comercial.

En un principio, Correos anunció que la oficina se cerraría este mismo martes día 30 de junio.

Sin embargo, un día antes de la fecha anunciada por la empresa para el cierre, Correos ha anunciado que sigue adelante con su decisión del cierre de la oficina «si bien, en todo caso, no se producirá durante el periodo estival».

La empresa estatal insiste en la clausura de la oficina de La Cala del Moral está justificada por la baja actividad comercial y añade que los dos trabajadores adscritos a esta sucursal pasarán a reforzar el servicio en la oficina de Rincón de la Victoria, que concentrará a partir de entonces todo el servicio que Correos presta a los vecinos del término municipal.

Rechazo municipal

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria apoyaron una moción institucional en contra del cierre de la oficina de La Cala del Moral.

Y es que el cierre obligará a los usuarios a tener que desplazarse hasta el número 8 de la calle Poeta Manuel Alcántara de Rincón de la Victoria para acceder a los servicios de Correos. Sobre todo, a las personas mayores, que son los que tienen más dificultades para acceder a estos servicios a través de la página web de internet, debido a la brecha digital.

Según fuentes municipales, la decisión de Correos de posponer el cierre obedece a la presión mediática y al hecho de que tiene contrato de alquiler del local de La Cala del Moral hasta el 30 de septiembre.

Dichas fuentes insisten en que no les convencen los exiguos datos que les ha aportado Correos sobre la actividad de la oficina de la Cala para justificar su cierre. Y añaden esta decisión va a perjudicar a los más de 16.000 vecinos de La Cala y a los más de 50.000 de Rincón ya que al concentrar toda la actividad en una sola oficina la calidad del servicio se va a resentir sí o sí.

Por ello siguen esperando una respuesta a la solicitud del alcalde, Francisco Salado, de mantener una reunión para encontrar posibles soluciones que eviten el cierre.