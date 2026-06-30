La Feria de Rincón de la Victoria 2026 ya tiene fechas: conciertos, pregón, atracciones y Día del Caballo

La Feria de Rincón de la Victoria de 2026 ya tiene calendario y primeros nombres destacados. El municipio celebrará sus fiestas del 15 al 19 de julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, con una programación que combinará tradición, música, actividades familiares, propuestas juveniles, tardeo y citas ya consolidadas en el calendario festivo local.

El Ayuntamiento ha presentado este martes el programa de una feria que volverá a tener como principales escenarios la Plaza Al-Ándalus, el Auditorio Municipal, el recinto ferial de Huerta Julián y la zona joven de El Tajo. El objetivo, según ha explicado el alcalde, Francisco Salado, es ofrecer una feria “para todos”, con actividades pensadas para distintos públicos y edades.

El alcalde de Rincón, Francisco Salado, presenta las actuaciones de la feria. / L.O.

Fechas de la Feria de Rincón de la Victoria 2026

La feria se celebrará oficialm

ente entre el 15 y el 19 de julio, aunque habrá actividades previas. Una de las primeras citas será la elección de la Reina y el Míster, prevista para el 11 de julio a las 21:30 horas en la Plaza Al-Ándalus, donde también se celebrará la III Pasarela Flamenca Bezmiliana.

El día del niño en las atracciones será el 14 de julio, con precios reducidos. Las atracciones estarán instaladas en el recinto ferial de Huerta Julián y, como en años anteriores, se mantendrá la hora sin sonido, de 20:30 a 21:30 horas, una medida pensada especialmente para personas con sensibilidad auditiva.

Procesión de la Virgen del Carmen en Rincón de la Victoria. / L.O.

Carmen Camacho, pregonera de la feria

El pregón inaugural se celebrará el 15 de julio a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal y correrá a cargo de la bailaora y docente Carmen Camacho, vinculada desde hace años a Rincón de la Victoria y al tejido cultural del municipio.

Camacho, formada en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, dirige una escuela de danza en la localidad y ha desarrollado su trayectoria junto a figuras y compañías del flamenco. La pregonera ha agradecido la confianza del Ayuntamiento y ha reconocido que afronta el encargo con "nervios, responsabilidad y muchísima ilusión".

Falete y Joana Jiménez actuarán tras el pregón

La noche inaugural tendrá también protagonismo musical. Tras el pregón oficial, el Auditorio Municipal acogerá las actuaciones de Falete y Joana Jiménez, dos de los nombres destacados de la programación anunciada para esta edición.

La feria volverá a reservar espacio para el talento local, con presencia de artistas, academias, escuelas, grupos musicales y colectivos culturales del municipio. El Ayuntamiento ha subrayado que esta programación busca reforzar el papel de la feria como escaparate para los creadores de Rincón de la Victoria, junto a los que actuarán Tamara Jerez, Carlos Bravo o los Hermanos Ortigosa.

Vuelven los Gigantes y Cabezudos

Una de las principales novedades de la Feria de Rincón de la Victoria 2026 será la recuperación del pasacalle de Gigantes y Cabezudos, una actividad especialmente vinculada al público familiar y que volverá a recorrer las calles del municipio coincidiendo con el día grande de las fiestas, el 16 de julio.

La programación mantendrá además citas ya asentadas, como la final del Concurso de Coplas In Memoriam Marifé de Triana, organizada junto a la Peña El Piyayo, así como actividades para mayores, infancia y juventud.

Tardeo en la Plaza Al-Ándalus y zona joven en El Tajo

La feria apostará de nuevo por el tardeo en la Plaza Al-Ándalus, uno de los puntos de encuentro de las últimas ediciones, y por la zona joven en El Tajo, que concentrará parte de las propuestas dirigidas al público juvenil.

La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ha destacado el carácter "participativo y diverso" de esta edición, con la implicación de colectivos locales especialmente durante los días centrales del programa, entre ellos el 17 y el 19 de julio.

Día del Caballo y encuentro de coros rocieros

El Día del Caballo se celebrará el domingo 19 de julio con un recorrido por las calles del centro en el que participarán carruajes y caballistas a partir de las 12:00 horas. Durante la jornada también está previsto un encuentro de coros rocieros y la entrega de premios del concurso de caballos.

Esta cita volverá a poner el acento en una de las vertientes más tradicionales de la feria, que mantiene su vinculación con las costumbres populares y con las celebraciones ligadas a la Virgen del Carmen, que saldrá en procesión el 16 de julio a las 20 horas, con un espectáculo pirotécnico en el desembarco.

Cartel oficial y Marengo de Honor

El cartel oficial de la Feria de Rincón de la Victoria 2026 es obra del artista Javier Peláez. Además, el Ayuntamiento ha avanzado que próximamente se dará a conocer el nombramiento del Marengo de Honor 2026, una de las distinciones vinculadas a las fiestas del municipio.

Una feria entre tradición, playa y ambiente familiar

Rincón de la Victoria volverá a vivir cinco días de feria con actividades pensadas para vecinos y visitantes. Música, flamenco, atracciones, pasacalles, actividades infantiles, tardeo y tradición marinera se combinarán en una programación que busca reforzar el carácter abierto y familiar de estas fiestas.

Noticias relacionadas

El municipio espera convertir la feria en un espacio de convivencia y encuentro, coincidiendo con una de las semanas más señaladas del verano en la Axarquía y en plena temporada alta turística.