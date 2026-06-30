Macharaviaya se viste de historia por el 4 de Julio y reivindica a Bernardo de Gálvez como puente entre Málaga y Estados Unidos

Macharaviaya volverá a mirar este año hacia Estados Unidos sin dejar de reivindicar una de las figuras más relevantes de su propia historia. El municipio malagueño ha presentado este martes, en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la programación oficial de sus tradicionales actos conmemorativos del 4 de Julio, una cita que en esta edición adquiere un significado especial al coincidir con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La celebración situará de nuevo en el centro al macharatungo Bernardo de Gálvez, cuya contribución fue decisiva en la independencia del país norteamericano. La programación volverá a convertir las calles del municipio en un espacio de memoria histórica, recreación y actividad cultural en torno a la relación entre España y Estados Unidos.

Macharaviaya reivindica el legado de Bernardo de Gálvez

El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el autor del cartel oficial de esta edición, el dibujante Juan de Aragón; y una representación de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, que ha aportado el componente histórico y ceremonial a la puesta de largo de las fiestas.

Los actos del 4 de Julio, declarados de Singularidad Turística Provincial, reunirán desfiles, representaciones, música, actividades culturales y actos institucionales. El objetivo es mantener viva la memoria de Bernardo de Gálvez y reforzar el papel de Macharaviaya como uno de los grandes referentes malagueños en la divulgación de este episodio histórico.

Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya. / l.o.

Una edición especial por los 250 años de la independencia estadounidense

El alcalde, Antonio Campos, ha subrayado el carácter excepcional de esta edición por su coincidencia con el aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Según ha destacado, la efeméride representa «una oportunidad única» para seguir dando a conocer el legado de Bernardo de Gálvez y el papel que desempeñó un vecino de Macharaviaya en un acontecimiento de alcance internacional.

Campos ha incidido en que esta celebración no solo tiene un componente festivo, sino también cultural, histórico y divulgativo. Cada año, el municipio de la Axarquía utiliza esta fecha para recordar los lazos entre ambos países y para acercar al público una parte de la historia que conecta directamente a Málaga con el nacimiento de Estados Unidos.

Homenaje a las Fuerzas Armadas Españolas

Una de las novedades destacadas de esta edición será el homenaje a las Fuerzas Armadas Españolas, que serán distinguidas como Institución Invitada de Honor de las celebraciones. El reconocimiento se enmarca en los valores de servicio, compromiso y defensa que representan, así como en su vinculación con la historia militar de España.

Además, durante los actos se hará entrega de un reconocimiento institucional al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en agradecimiento a su compromiso con la defensa del patrimonio histórico, la cultura y la difusión del legado de Bernardo de Gálvez.

Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya. / l.o.

Un referente histórico y cultural de la provincia de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento de Macharaviaya para mantener viva una celebración que se ha consolidado como un referente histórico y cultural de la provincia. Salas ha destacado también la importancia de preservar y difundir la figura de Bernardo de Gálvez por su papel en las relaciones históricas entre España y Estados Unidos.

El cartel oficial de esta edición lleva la firma del dibujante Juan de Aragón, quien ha explicado que su obra busca reflejar «el orgullo de un pueblo por su historia y el legado universal de Bernardo de Gálvez». El autor ha señalado que ha sido «un honor» participar con su trabajo en una celebración que este año adquiere una relevancia especial por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Una invitación a vecinos, visitantes y amantes de la historia

El Ayuntamiento de Macharaviaya invita a vecinos, visitantes y amantes de la historia a participar en los actos del 4 de Julio, una celebración que transforma el municipio en un punto de encuentro entre la historia española y la estadounidense.

La cita volverá a combinar recreación histórica, cultura, memoria y participación ciudadana en torno a una figura clave para entender la conexión de Málaga con Estados Unidos. En este 2026, esa reivindicación cobra una dimensión aún mayor por el aniversario de una efeméride que sitúa de nuevo a Bernardo de Gálvez y a Macharaviaya en el foco de la historia compartida entre ambos países.