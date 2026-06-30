El PP de Vélez-Málaga exige al Gobierno que amplíe de una vez el semienlace de Caleta

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, exigió ayer al Ministerio de Transportes que inicie ya las obras de ampliación del semienlace de Caleta, una actuación considerada esencial para el presente y el futuro de la capital de la Axarquía.

Jesús Lupiáñez ha insistido en que el semienlace de Caleta no puede seguir acumulando retrasos, ya que se trata de una infraestructura fundamental para mejorar la seguridad vial, favorecer la movilidad de miles de conductores cada día y dar respuesta al importante crecimiento residencial, empresarial y económico que experimenta esta zona del municipio.

En vísperas de la reunión técnica sobre la movilidad en la provincia de Málaga convocada a finales del mes de septiembre del año pasado, el Gobierno de España anunció que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había aprobado provisionalmente el proyecto del trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por Vélez-Málaga.

Los trabajos pretenden convertir el semienlace del km 951, de Caleta de Vélez, en un enlace completo, para lo que se estima un presupuesto de obras de 6,6 millones de euros.

El Gobierno dijo entonces que las obras salían a exposición pública pero hasta el día de hoy no se han licitado las obras.

«Nuestro deber es insistir hasta que las obras sean una realidad. No vamos a bajar la guardia cuando está en juego una actuación estratégica para nuestro municipio», ha señalado el alcalde.

El Gobierno municipal considera que completar este enlace supondrá un importante avance para descongestionar el tráfico, facilitar los accesos a Caleta de Vélez y al conjunto del litoral veleño, incrementar la seguridad de la circulación y preparar al municipio para el desarrollo de los proyectos presentes y futuros previstos en este entorno.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno afirman que el enlace «se va a hacer gracias al Gobierno de Pedro Sánchez que sigue avanzando con la tramitación de esta importante obra. Todo lo contrario pasa cuando gobierna el PP que no ha aportado ni aporta ni proyectos ni inversiones para Vélez-Málaga».