Servicios
Rincón de la Victoria amplía en 1,2 millones el contrato anual del servicio de limpieza
Permitirá instalar papeleras inteligentes e incorporar nuevas barredoras
El equipo de Gobierno de Rincón de la Victoria ha aprobado incrementar el contrato anual del servicio de limpieza en 1,2 millones de euros anuales.
Este incremento permitirá reforzar el servicio e incrementar la calidad durante los periodos de mayor afluencia de visitantes como ahora en verano.
Esta actuación supone la incorporación de tres nuevas barredoras manuales, la instalación de papeleras inteligentes que compactan los residuos y funcionan con energía solar, además de un nuevo servicio de recogida de residuos mediante contenedores de carga trasera.
Asimismo, el incremento del contrato anual de limpieza facilitará la ampliación de la temporada alta en diversos servicios de recogida de residuos y limpieza de playas, el incremento del lavado y mantenimiento de contenedores, el suministro de cubrecontenedores para biorresiduos y la mejora y actualización del Punto Limpio municipal.
El concejal Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha explicado que «la modificación incorpora nuevos medios humanos, técnicos, tecnológicos y materiales que permitirán optimizar la gestión diaria del servicio, reforzando aquellos aspectos que requerían una adaptación tras la evolución del municipio y el incremento de la actividad, especialmente en verano».
Suscríbete para seguir leyendo
- Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa
- La música en directo y las bodas condenan al derribo al chiringuito Berebere de Torre del Mar
- El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se planta ante Correos por el cierre de la oficina de La Cala del Moral
- La Cueva del Tesoro abre gratis por el Día Internacional de las Cuevas: cómo reservar la entrada
- Mueren ahogados un hombre de 80 años y una mujer de 75 en una playa de Torrox
- Muere ahogado un menor de tres años tras caer en la piscina de un cortijo en Periana
- Tres heridos en Frigiliana tras un atropello múltiple en la terraza de un bar
- San Juan en Rincón de la Victoria: fiestas, hogueras y espetos en La Cala y Torre de Benagalbón