Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos por apropiarse de herenciasTres irlandeses fallecidos en un accidenteNueva Rosaleda en UniversidadLimitaciones al ocio en TeatinosTasa de basuras en MálagaPuente del Caminito del ReyIncendio en la calle AguaAgresión a sanitaria
instagramlinkedin

Servicios

Rincón de la Victoria amplía en 1,2 millones el contrato anual del servicio de limpieza

Permitirá instalar papeleras inteligentes e incorporar nuevas barredoras

Equipo de limpieza de Rincón

Equipo de limpieza de Rincón / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El equipo de Gobierno de Rincón de la Victoria ha aprobado incrementar el contrato anual del servicio de limpieza en 1,2 millones de euros anuales.

Este incremento permitirá reforzar el servicio e incrementar la calidad durante los periodos de mayor afluencia de visitantes como ahora en verano.

Esta actuación supone la incorporación de tres nuevas barredoras manuales, la instalación de papeleras inteligentes que compactan los residuos y funcionan con energía solar, además de un nuevo servicio de recogida de residuos mediante contenedores de carga trasera.

Asimismo, el incremento del contrato anual de limpieza facilitará la ampliación de la temporada alta en diversos servicios de recogida de residuos y limpieza de playas, el incremento del lavado y mantenimiento de contenedores, el suministro de cubrecontenedores para biorresiduos y la mejora y actualización del Punto Limpio municipal.

Noticias relacionadas y más

El concejal Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha explicado que «la modificación incorpora nuevos medios humanos, técnicos, tecnológicos y materiales que permitirán optimizar la gestión diaria del servicio, reforzando aquellos aspectos que requerían una adaptación tras la evolución del municipio y el incremento de la actividad, especialmente en verano».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa
  2. La música en directo y las bodas condenan al derribo al chiringuito Berebere de Torre del Mar
  3. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se planta ante Correos por el cierre de la oficina de La Cala del Moral
  4. La Cueva del Tesoro abre gratis por el Día Internacional de las Cuevas: cómo reservar la entrada
  5. Mueren ahogados un hombre de 80 años y una mujer de 75 en una playa de Torrox
  6. Muere ahogado un menor de tres años tras caer en la piscina de un cortijo en Periana
  7. Tres heridos en Frigiliana tras un atropello múltiple en la terraza de un bar
  8. San Juan en Rincón de la Victoria: fiestas, hogueras y espetos en La Cala y Torre de Benagalbón

Rincón de la Victoria amplía en 1,2 millones el contrato anual del servicio de limpieza

Rincón de la Victoria amplía en 1,2 millones el contrato anual del servicio de limpieza

Correos pospone sin fecha el cierre de la oficina de La Cala del Moral

Correos pospone sin fecha el cierre de la oficina de La Cala del Moral

La Guardia Civil detiene a tres abogados por apropiarse de herencias de extranjeros fallecidos en Nerja

La Guardia Civil detiene a tres abogados por apropiarse de herencias de extranjeros fallecidos en Nerja

Así es la ampliación del centro comercial El Ingenio que ultima el Grupo Larios en Vélez-Málaga: 100 nuevas tiendas, 155 empleos más y 14 millones de inversión

Así es la ampliación del centro comercial El Ingenio que ultima el Grupo Larios en Vélez-Málaga: 100 nuevas tiendas, 155 empleos más y 14 millones de inversión

Muere un bañista de 65 años tras ser rescatado del mar en una playa de Torre del Mar

Muere un bañista de 65 años tras ser rescatado del mar en una playa de Torre del Mar

Dos investigados por el incendio que calcinó 85 hectáreas en Canillas de Aceituno

Dos investigados por el incendio que calcinó 85 hectáreas en Canillas de Aceituno

Todo Rincón de la Victoria pide a Correos que no cierre la oficina de La Cala del Moral

Todo Rincón de la Victoria pide a Correos que no cierre la oficina de La Cala del Moral

Muere un hombre de 70 años en la playa de La Torrecilla en Nerja

Muere un hombre de 70 años en la playa de La Torrecilla en Nerja
Tracking Pixel Contents