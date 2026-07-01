La Guardia Civil investiga al alcalde de Frigiliana y a varios de sus concejales por cinco delitos

Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, organización criminal y tráfico de influencias. Estos son los delitos por los que se investiga al alcalde del municipio malagueño de Frigiliana, el socialista Alejandro Herrero, y concejales de su equipo de gobierno, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras levantarse el secreto fe sumario que seguía vigente durante los registros que la Guardia Civil llevó a cabo este martes durante toda la jornada en el Consistorio y otras dependencias municipales, las fuentes han aclarado que ninguna de las personas implicadas han sido detenidas durante las actuaciones, pero sí se les ha trasladado su condición de investigados y que deberán declarar en sede judicial en las próximas semanas. La causa la está instruyendo la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox.

La investigación estalló la mañana del martes con el registro de la Guardia Civil de distintas dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana. La inspección, que duró toda la jornada y en la que estuvo presente el regidor, supuso la intervención de documentación en distintos formatos que reclamaron los agentes de la Comandancia de Málaga.

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Equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Frigiliana, municipio de la Axarquía con un censo aproximado de 3.500 habitantes, está gobernado por el PSOE, partido que en las elecciones municipales de 2023 logró la mayoría absoluta con siete concejales por los tres que consiguió el PP y uno Por mi pueblo. Herrero, además de regidor, está al frente de las delegaciones de Infraestructuras y Obras y Urbanismo y Planeamiento. El resto del equipo de gobierno lo forman los concejales María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Jesús Iranzo, Sonia Castillo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García, que están al frente de otras 26 delegaciones municipales.