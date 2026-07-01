La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en cuyo cadáver ha sido localizado este miércoles en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. Según los primeros datos disponibles, el cuerpo ha sido hallado en una zona próxima a una gasolinera cercana a la A-7, lugar en el que el instituto armado ha activado el protocolo judicial en el que un médico forense ha llevado a cabo una primera observación del cuerpo de la finada, de la que hasta ahora no han trascendido datos de su identidad.

Finamente, un juez ha autorizado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para que se le realice la autopsia que determine las causas del fallecimiento,