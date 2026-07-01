La Guardia Civil registra durante más de 13 horas el Ayuntamiento de Frigiliana por posibles delitos de prevaricación y malversación

La Guardia Civil ha dado por finalizado sobre las 22.30 horas de este martes el registro practicado este martes en las dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana, después de más de trece horas de actuación y sin que consten detenciones en el marco de estas diligencias.

La intervención se desarrolla dentro de una investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Los registros se han llevado a cabo por orden judicial tanto en el consistorio como en otras dependencias municipales, según han informado fuentes de la investigación.

No se han producido hasta el momento detenciones en Frigliana. / ANA VARGAS

Una actuación de más de trece horas sin detenciones

El dispositivo comenzó por la mañana y se prolongó durante toda la jornada. El alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero, estuvo presente durante las actuaciones desde que los agentes acudieron a su domicilio, sobre las 9.00 horas, hasta la conclusión del registro.

Por ahora no se ha concretado qué personas figuran como investigadas. Las fuentes consultadas sitúan el centro de las pesquisas en la actual corporación municipal de Frigiliana, encabezada por el alcalde socialista Alejandro Herrero.

La actuación se desarrolla bajo la supervisión de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox. Durante los registros, los agentes están recabando documentación tanto en soporte físico como digital.

Asimismo, se han fotocopiado numerosos documentos que serán analizados para determinar si se ha cometido algún delito.

El Juzgado de Torrox decreta secretas las actuaciones

La causa, como ya se ha apuntado, está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, que ha decretado el secreto de las actuaciones. Esa circunstancia limita por ahora el conocimiento público de los detalles de la investigación.

El registro se ha desarrollado de forma discreta durante todo este martes. Los agentes permanecieron principalmente en el interior de las dependencias municipales, sin apenas presencia visible en el exterior. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, permaneció cerrado durante la actuación, sin entrada ni salida de trabajadores ni de otros ciudadanos.

Mayoría absoluta del PSOE desde 2019

Frigiliana, municipio on alrededor de 3.500 habitantes censados, tiene actualmente un gobierno municipal del PSOE. La formación socialista revalidó en las elecciones municipales de 2023 su mayoría absoluta al obtener siete concejales, frente a los tres logrados por el PP y el edil conseguido por Por mi pueblo.

Al frente del Ayuntamiento está Alejandro Herrero, que además de la Alcaldía asume las áreas de Infraestructuras y Obras y de Urbanismo y Planeamiento. El equipo de gobierno se completa con María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Jesús Iranzo, Sonia Castillo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García, repartidos al frente de otras 26 delegaciones municipales.

Alejandro Herrero llegó a la Alcaldía tras una moción de censura

El PSOE mantiene la mayoría absoluta en Frigiliana desde 2019. Antes de esa cita electoral, Alejandro Herrero ya había accedido a la Alcaldía en 2017 mediante una moción de censura que desalojó del cargo al entonces regidor del PP, José Antonio González.

Reacciones del PSOE y del PP de Málaga

Tras conocerse la actuación de la Guardia Civil, el PSOE ha pedido prudencia, ha mostrado su máxima colaboración y ha expresado su respeto a la investigación. La formación ha asegurado, además, que tuvo conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación.

Por su parte, el PP de Málaga ha señalado que lleva «más de 2 años denunciando posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento». Según los populares, durante ese tiempo no han obtenido respuesta ni por parte del Consistorio ni del PSOE.