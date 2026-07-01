Licitan nuevos puestos en el Mercado de Minoristas de Torre del Mar: locales, precios y cómo hacerse con uno de ellos

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha sacado a concurso una decena de puestos libres en el Mercado de Minoristas de Torre del Mar.

La convocatoria va dirigida a comerciantes, autónomos y empresas interesadas en desarrollar su actividad en este equipamiento municipal.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 14 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Estado, según recoge el pliego publicado por el Consistorio.

Vélez-Málaga ofrece 11 puestos en el Mercado de Minoristas de Torre del Mar. / L.O.

Cuántos puestos se licitan: características y situación

En total, el Consistorio saca a concurso un total de 11 puestos repartidos por las dos galerías interiores, norte y sur, así como en la zona exterior del mercado en el lateral de calle Casa de la Viña.

Se trata de locales comerciales con dimensiones entre 8,75 y 31,15 metros cuadrados, con una longitud de fachada de 3,60 a 4.00 metros y una altura de 2,50 metros.

Todos los espacios cuentan con suministro eléctrico, instalación de fontanería con agua de la red de abastecimiento y toma de desagüe. Además, tienen suelo de baldosas antideslizante, sin escalones y al mismo nivel de los pasillos, con techos desmontables.

Los puestos interiores tienen cierre metálico motorizado para el cierre de toda la fachada del local y los exteriores tienen puerta metálica con apertura hacia el exterior y cierre metálico manual, anexo a la puerta de entrada.

En ellos se permitirá la venta al por menor de productos alimentarios y de otra naturaleza, así como otros usos de interés general previa autorización municipal, con el fin de diversificar la oferta comercial.

Canon, duración de la concesión y condiciones de acceso

Los puestos salen a concurso con un presupuesto base de licitación de entre 3.638 euros (los exteriores de 8,75m2) y 11.046 euros (un interior de 31,15m2) con unos cánones de salida que oscilan entre los 60 y los 184 euros trimestrales.

El plazo de concesión de los locales es de 15 años prorrogables un máximo de cinco años.

Los interesados que cumplan los requisitos administrativos, fiscales y de solvencia recogidos en la documentación municipal pueden presentar sus solicitudes hasta el 14 de julio, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una apuesta por la revitalización del Mercado de Minoristas

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha subrayado el trabajo desarrollado en los últimos años para la mejora y modernización del mercado, destacando las actuaciones previas de transformación del recinto. En este sentido, ha recordado la renovación de la imagen exterior del edificio, con la apertura visual de la fachada, así como la reorganización de usos para ampliar la actividad comercial y dar mayor dinamismo al espacio.

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Por su parte, la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez (PP), ha explicado que esta convocatoria tiene como objetivo revitalizar las instalaciones municipales, favorecer la actividad económica y dotar al mercado de un mayor dinamismo tanto para comerciantes como para vecinos y visitantes.