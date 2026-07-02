Rincón de la Victoria reurbaniza la calle Miró, en La Cala del Moral, con nuevas aceras, alumbrado LED y telecomunicaciones soterradas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está ejecutando las obras de reurbanización de la calle Miró, en el núcleo de La Cala del Moral, una actuación que incluye mejoras en su entorno más próximo, concretamente en las calles Manuel Barrón y Salvador Dalí.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Copesol S.L., cuentan con un presupuesto de 198.619,88 euros más IVA y un plazo de ejecución previsto de ocho semanas. La intervención tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, renovar infraestructuras urbanas y modernizar distintos servicios públicos en esta zona del municipio.

Obras en la calle Miró de La Cala del Moral. / L.O.

Qué obras se ejecutan en el primer tramo de calle Miró

Las obras se estructuran en distintos tramos. En el tramo 1 de la calle Miró, comprendido entre la avenida de Pablo Ruiz Picasso y la intersección con la calle Manuel Barrón, se está llevando a cabo la reposición y el ensanche del acerado sur.

La actuación incluye también el acondicionamiento de la calzada y la instalación de nueva señalización viaria adaptada a la reurbanización proyectada. Además, se ejecuta una nueva canalización subterránea de telecomunicaciones en la acera sur, conectada con la red existente en la avenida de Pablo Ruiz Picasso, para posibilitar el soterramiento de esta red.

Reparaciones, alcorques y nuevo alumbrado en el segundo tramo

En el tramo 2 de la calle Miró, comprendido entre calle Manuel Barrón y el fondo de saco, se llevarán a cabo reparaciones puntuales de acerado y bordillos, el recrecido del acerado norte, el acondicionamiento de alcorques y la mejora de la calzada.

Este tramo también incorporará la renovación y ampliación de la red de alumbrado público, mediante la sustitución de columnas y luminarias por nuevos modelos LED, así como la ampliación de la instalación en aquellos puntos que actualmente carecen de este servicio.

Mejoras en Manuel Barrón y Salvador Dalí

El proyecto contempla además el acondicionamiento del entorno inmediato de la calle Miró. En la calle Manuel Barrón se ejecutarán reparaciones en la acera sur y en los bordillos, la recolocación o sustitución de baldosas deterioradas y la reposición de tramos de bordillo dañados.

También se acondicionará la calzada mediante el fresado y la repavimentación de las zonas afectadas por las obras de servicios. Del mismo modo, se renovará el alumbrado público con la instalación de nuevas columnas y luminarias.

En la calle Salvador Dalí, la actuación se centrará en el acondicionamiento de la calzada mediante el fresado y la posterior repavimentación con una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa.

24 luminarias LED y red de telecomunicaciones soterrada

El nuevo sistema de alumbrado previsto para las calles Miró y Manuel Barrón contempla la instalación de un total de 24 luminarias LED, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y la calidad de la iluminación en la zona.

Asimismo, el proyecto incluye la ejecución de una nueva red subterránea de telecomunicaciones, que sustituirá el tramo de instalación aérea existente y contribuirá a modernizar las infraestructuras urbanas de este entorno de La Cala del Moral.

Una actuación para mejorar la accesibilidad y renovar las infraestructuras

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha explicado que se trata de una "actuación integral" que permitirá mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras urbanas y modernizar los servicios públicos de esta zona de La Cala del Moral.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado que el Ayuntamiento continúa impulsando actuaciones para avanzar en la mejora de los espacios urbanos, dar respuesta a las demandas vecinales y mantener "un municipio más accesible y adaptado a las necesidades actuales".