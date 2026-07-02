Vélez-Málaga exige a Acuamed plazos para la desaladora de la Axarquía: coste, ubicación y principales retos

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga reclamará a Acuamed un calendario definido para conocer los próximos pasos de la futura desaladora de la Axarquía, una infraestructura considerada estratégica para garantizar el suministro de agua en la comarca y dar estabilidad al sector agrícola, especialmente a los cultivos subtropicales.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado que el Consistorio exigirá a la empresa pública que precise los plazos para aprobar el proyecto definitivo y avanzar hacia la licitación de las obras. La petición llega después de que el anteproyecto de la desaladora ya haya sido presentado y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica para su traslado a Acuamed.

"Los agricultores necesitan certezas y esta comarca no puede permitirse seguir esperando indefinidamente una infraestructura esencial para garantizar los recursos hídricos y el futuro de nuestra agricultura", ha defendido el regidor.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, reclama a la empresa estatal Acuamed que fije los plazos para la desaladora de la Axarquía. / L.O.

Una desaladora clave para el aguacate y el mango en Málaga

Lupiáñez realizó el anuncio durante la inauguración de las XXI Jornadas Técnicas sobre el Aguacate y el Mango, organizadas por TROPS, un encuentro de referencia para agricultores y especialistas del sector subtropical.

En ese foro, el alcalde vinculó la desaladora al futuro del aguacate y el mango en la Axarquía, dos cultivos que se han consolidado como motor económico de la comarca. El sector reclama desde hace años nuevas garantías hídricas para mantener su competitividad, especialmente tras los episodios de sequía que han condicionado la actividad agrícola en los últimos ejercicios.

El regidor insistió en que la desaladora "no puede volver a quedar paralizada" y pidió responsabilidad a todas las administraciones implicadas para desbloquear una actuación que considera imprescindible para agricultores, regantes y usuarios.

La desaladora de la Axarquía se va a construir al norte de la autovía junto al camino del Higueral. / Google Maps

Dónde estará la desaladora de la Axarquía

La futura planta se ubicará en el término municipal de Vélez-Málaga, en unos terrenos situados entre el camino del Higueral y el camino de Torrox. El Ayuntamiento ha recordado que ya ha puesto a disposición los suelos necesarios para facilitar la implantación de la infraestructura.

El anteproyecto fue presentado el pasado 23 de febrero por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, Pepe Campos; y el presidente de la Junta Central de Regantes de la Axarquía, José Carlos Gil.

Las tres entidades encargaron el documento a la empresa de ingeniería Irtene, tras dos años y medio de trabajo técnico y reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y Acuamed con el objetivo de evitar obstáculos durante la tramitación.

Imagen del interior de la desaladora de Marbella, donde la Administración autonómica ha desarrollado desde el pasado verano importantes obras para su ampliación. / L.O.

Cuánta agua producirá la planta

La desaladora de la Axarquía está diseñada para una producción inicial de 25 hectómetros cúbicos en una primera fase. No obstante, el proyecto contempla que la infraestructura quede preparada para alcanzar los 50 hectómetros cúbicos en una segunda fase.

Esa posible ampliación ya está prevista en el planteamiento técnico. Según el anteproyecto, no sería necesaria una nueva obra civil completa, sino una intervención centrada en la parte industrial, vinculada al tratamiento, la ósmosis y los filtros.

La planta se destinará tanto a abastecimiento urbano como a riego, dos usos considerados prioritarios para una comarca marcada por la presión sobre los recursos hídricos.

Coste, obras y plazos previstos

El presupuesto estimado de la desaladora asciende a unos 200 millones de euros, una cantidad que duplica la cifra anunciada inicialmente por el Gobierno central.

La obra civil incluye la construcción de una planta de tratamiento, una toma de agua del mar, conducciones para el transporte de agua bruta e instalaciones de bombeo. El anteproyecto prevé una disponibilidad de la planta del 96%, con funcionamiento durante 350 días al año, las 24 horas, y una tasa de producción del 45%.

El plazo técnico previsto es de 30 meses: 24 meses para ejecutar la obra civil y otros seis para la puesta en marcha. Sin embargo, el Ayuntamiento reclama ahora que Acuamed concrete cuándo se aprobará el proyecto definitivo y cuándo podrán comenzar las actuaciones.

El principal reto: la potencia eléctrica

Uno de los principales escollos detectados durante la redacción del anteproyecto es la capacidad eléctrica necesaria para el funcionamiento de la planta.

La desaladora requeriría 21 megavatios de potencia, mientras que la red eléctrica de la Axarquía solo admitiría actualmente 5 megavatios. Esa diferencia deberá resolverse para que la infraestructura pueda ejecutarse y operar con garantías.

La Viñuela, en mejor situación que hace un año

La reclamación de plazos llega en un contexto hídrico más favorable que el de ejercicios anteriores. El embalse de La Viñuela se encuentra al 91,29% de su capacidad, con 150,06 hectómetros cúbicos de agua embalsada.

Hace un año, el pantano almacenaba 80,65 hectómetros cúbicos, una diferencia notable que ha dado cierto margen a la comarca. Aun así, las administraciones y el sector agrícola mantienen la desaladora como una infraestructura de futuro para reducir la dependencia de la lluvia y reforzar la seguridad hídrica de la Axarquía.