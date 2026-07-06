Rincón inicia la restauración del puente del arroyo Totalán para ampliar la Senda Litoral con Málaga

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado las obras de restauración del puente sobre el arroyo Totalán, una actuación clave para avanzar en la conexión de la Senda Litoral entre Málaga capital y Rincón de la Victoria.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 394.212,64 euros, financiado íntegramente por la Diputación de Málaga, y un plazo de ejecución previsto de 16 semanas. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Proyectos Técnicos y Obras Civiles S.A.

Las obras de renovación del puente sobre el arroyo Totalán durarán 16 semanas. / L.O.

Una obra clave para la Senda Litoral entre Málaga y Rincón

La intervención permitirá recuperar y adaptar al uso peatonal el viaducto situado sobre el arroyo Totalán, una infraestructura de 67,43 metros de longitud que forma parte del trazado previsto para ampliar la Senda Litoral en este punto estratégico del litoral malagueño.

El objetivo es mejorar la continuidad peatonal entre Málaga y Rincón de la Victoria, reforzando al mismo tiempo la seguridad, la accesibilidad y la integración paisajística de un enclave situado junto al cauce del arroyo y el entorno marítimo.

El puente sobre el Arroyo Totalán se encuentra bastante deteriorado. / L.O.

Reparación estructural del puente del Arroyo Totalán

El proyecto contempla una rehabilitación integral del puente, con actuaciones centradas en la reparación estructural de la pasarela, con un nuevo pavimento de hormigón desactivado. Entre los trabajos previstos se incluye el saneado y restitución de los aleros del tablero, así como la reparación de las fisuras detectadas también en las vigas.

Asimismo, se sustituirá el revestimiento de mortero de las pilas por otro más acorde con las características originales de la estructura, con el fin de conservar su valor patrimonial y mejorar su estado general.

Así será el nuevo puente sobre el arroyo Totalán. / L.O.

Nuevas barandillas para mejorar la seguridad peatonal

Una de las principales actuaciones será la instalación de sistemas de protección frente a caídas en ambos laterales del puente. Esta medida permitirá adaptar la infraestructura al tránsito peatonal con mayores garantías de seguridad.

Según fuentes municipales, se instalará una barandilla de barrotes verticales de acero, con un acabado pensado para integrarse en el paisaje. La intención es que refleje el mar y el cielo, se confunda con la arena y el horizonte, y no reste protagonismo visual al entorno.

Iluminación ornamental y funcional en la estructura

La actuación incluye la incorporación de un sistema de iluminación ornamental y funcional. El proyecto prevé la colocación de focos en las pilas de la estructura y tiras LED empotradas en los bordes del tablero.

Con esta intervención se busca mejorar la visibilidad, reforzar la seguridad del recorrido y realzar el viaducto dentro del itinerario litoral.

Un puente histórico en servicio desde 1908

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha explicado que el puente sobre el arroyo Totalán, que entró en servicio en 1908, requiere una intervención que garantice su conservación y mejore las condiciones de seguridad para los peatones.

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Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que esta obra responde no solo a criterios de seguridad, sino también de accesibilidad, integración paisajística y puesta en valor turística de un enclave estratégico dentro de la Senda Litoral.