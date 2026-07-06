Torrox invierte más de 158.000 euros para cubrir las gradas de la piscina municipal María Peláez

La piscina municipal María Peláez de Torrox afronta una nueva fase de mejora pensada no solo para los deportistas, sino también para quienes los acompañan desde la grada. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una actuación, con una inversión superior a los 158.000 euros, que permitirá cubrir e integrar la zona destinada al público, una obra con la que la instalación ganará en comodidad, accesibilidad y capacidad para acoger competiciones en mejores condiciones.

Los trabajos tienen un plazo aproximado de ejecución de dos meses, por lo que la previsión municipal es que estén finalizados para el inicio de la próxima temporada deportiva. El alcalde de Torrox, Óscar Medina, y el concejal de Deportes, José Manuel Fernández, han visitado el arranque de las obras.

Nuevas gradas cubiertas para la piscina municipal de Torrox

La actuación permitirá cubrir e integrar las gradas dentro de la superficie del complejo, una mejora de la que carecía hasta ahora la instalación. El objetivo es que el público pueda seguir entrenamientos, actividades y competiciones desde una zona más cómoda y protegida.

Medina ha defendido que esta intervención supondrá “un antes y un después” para la piscina municipal, al mejorar uno de los espacios más utilizados por familiares y aficionados durante las pruebas deportivas.

Más de medio millón de euros invertidos en la María Peláez

El Ayuntamiento de Torrox enmarca esta obra dentro del proceso de modernización que se viene realizando en la piscina municipal María Peláez durante los últimos años. Según ha recordado el alcalde, las inversiones acumuladas en la instalación superan ya el medio millón de euros.

Entre las actuaciones ejecutadas desde 2015 figuran la instalación de podios de competición, mejoras técnicas en los sistemas de funcionamiento, la incorporación de nuevo equipamiento deportivo y distintas intervenciones de modernización del complejo.

Mejor accesibilidad para usuarios y espectadores

La segunda fase de las obras también contempla la creación de un acceso directo desde la parte superior hacia la zona de gradas, una medida que permitirá facilitar el tránsito por el recinto y mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El concejal de Deportes ha explicado que esta intervención culmina el proyecto iniciado hace dos años con el cubrimiento de la piscina, al incorporar ahora las gradas dentro de la zona cubierta de la instalación.

Una instalación preparada para competiciones provinciales y autonómicas

Fernández ha destacado que la mejora permitirá mejores condiciones para albergar competiciones provinciales y autonómicas, además de ofrecer una experiencia mucho más cómoda a las familias que acompañan a los deportistas durante entrenamientos y pruebas oficiales.

El edil también ha recordado otras actuaciones recientes en la piscina, como la renovación de vestuarios, la instalación de podios homologados y la modernización de los sistemas de suministro y funcionamiento.