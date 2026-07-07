Nerja defiende el estado ambiental de la playa de Maro tras su inclusión en el informe de Banderas Negras

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Nerja ha rechazado la inclusión de la playa de Maro en el informe de Banderas Negras elaborado por Ecologistas en Acción, al considerar que las afirmaciones recogidas sobre este enclave “no se ajustan a la realidad” de su estado ambiental.

Desde el área municipal sostienen que este tipo de acusaciones “perjudican de forma injustificada” la imagen turística de Nerja y Maro, dos enclaves de referencia en la Costa del Sol oriental por su valor paisajístico y natural.

El Ayuntamiento recuerda que la playa de Maro cuenta con una calificación sanitaria de excelente por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que realiza controles y análisis periódicos sobre la calidad de las aguas. Además, el arenal dispone de la Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios que se ofrecen a los usuarios.

La concejala de Playas, María del Carmen López, ha criticado con dureza el informe de Ecologistas en Acción y ha negado la existencia de vertidos vinculados al chiringuito de la playa de Maro.

“Resulta preocupante que se difundan acusaciones siendo inexistentes los vertidos en el chiringuito de la playa de Maro”, ha señalado López, quien considera que estas afirmaciones buscan “notoriedad” y acaban provocando “un perjuicio injustificado para la imagen de Nerja y Maro”.

La edil ha defendido también el trabajo de los vecinos y empresarios de la zona, a quienes ha situado como parte esencial de un modelo turístico “sostenible y de calidad”. En este sentido, ha subrayado que el valor paisajístico y ambiental de Maro constituye “un patrimonio natural” cuya conservación es una prioridad para el Ayuntamiento de Nerja.