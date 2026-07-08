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Medio Ambiente

Axaragua retira 400 toneladas de toallitas de la red de saneamiento de la Axarquía

La empresa pública de aguas de la Axarquía inicia una campaña para frenar el volumen de residuos que se arrojan por el inodoro cada año

Las totallitas son un verdadero problema para el saneamiento de las ciudades.

Las totallitas son un verdadero problema para el saneamiento de las ciudades. / A.V.

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La empresa publica de aguas de la Axarquía, Axaragua, retira cada año 400 toneladas de toallitas y otros residuos que se tiran indebidamente por el inodoro. El coste de la retirada y gestión de estos residuos ascientde a 400.000 euros anuales, con el consiguiente gasto en personal, energía y materiales para reparar las averías y limpiar las instalaciones.

Por ello Axaragua ha puesto en marcha una campaña bajo el título de ‘Las toallitas, a la papelera’, a través de la cual se quiere frenar el volumen de residuos que se arrojan de manera inadecuada por el inodoro.

«Resulta inaceptable que haya personas que utilicen el inodoro como una papelera. Arrojar toallitas y otros residuos por el sanitario tiene un altísimo coste», ha dicho el presidente de Axaragua, Jorge Martín.

«Cada toallita que se deposita en la papelera evita costes de mantenimiento, reduce averías, disminuye el consumo energético y ayuda a proteger el medio ambiente. La solución es sencilla: al váter sólo deben ir orines, excrementos y papel higiénico: todo los demás, a la papelera».

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El consejero delegado de Axaragua, Daniel Cívico, ha añadido que las toallitas «tardan hasta 100 años en degradarse al contrario que el papel higiénico que se deshace con el agua». Incluso las toallitas biodegradables o desechables por el inodoro, «tampoco deben tirarse al váter ya que siguen sin deshacerse con la rapidez necesaria». Tampoco deben arrojarse: bastoncillos de los oídos; compresas y tampones; pañales; mascarillas; algodón y discos desmaquillantes; hilo dental; toallitas limpiadoras, desinfectantes o para bebés; arena de mascotas; colillas; restos de comida; aceites o grasas.

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