Feria del Rincón
Este es el horario especial de autobús que conecta Málaga con Rincón de la Victoria durante la feria
La línea M-168 amplía su servicio entre el 15 y el 19 de julio con salidas nocturnas para facilitar el desplazamiento a la feria
Málaga contará con un dispositivo especial de autobuses para favorecer la conexión de la capital con Rincón de la Victoria durante su feria.
Entre el 15 y el 19 de julio, días en los que se celebrará la festividad, la línea M-168 (Málaga-Rincón de la Victoria) ofrecerá durante todos los días de la feria el horario habitual de los viernes y sábados, incluyendo la víspera del festivo.
Málaga - Rincón de la Victoria
Para la ruta que parte desde Málaga al Rincón de la Victoria, que comienza en Muelle Heredia y finaliza Rincón de la Victoria (Gran Sol), las salidas especiales serán a las 00:20, 01:00, 01:40, 02:15, 02:50, 03:20 y 04:10 horas.
Rincón de la Victoria - Málaga
En sentido Rincón de la Victoria (Gran Sol) – Málaga (CARE/Muelle Heredia), las expediciones partirán a las 00:11, 00:46, 01:26, 02:41 y 03:16 horas. A estas se suma una última expedición extraordinaria con salida a las 04:45 horas, reforzando así el servicio de regreso desde el municipio durante la madrugada.
Asimismo, se mantiene la expedición habitual de las 23:06 horas de la línea M-160 con destino Málaga, con salida los sábados a las 23:56 horas.
Las medidas han sido adoptadas de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.E n este sentido, el alcalde del Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha agradecido la colaboración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y de la empresa concesionaria Avanza cuya coordinación ha permitido hacer posible este dispositivo especial de movilidad para la Feria de Rincón de la Victoria.
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