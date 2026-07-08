Este es el horario especial de autobús que conecta Málaga con Rincón de la Victoria durante la feria

Málaga contará con un dispositivo especial de autobuses para favorecer la conexión de la capital con Rincón de la Victoria durante su feria.

Entre el 15 y el 19 de julio, días en los que se celebrará la festividad, la línea M-168 (Málaga-Rincón de la Victoria) ofrecerá durante todos los días de la feria el horario habitual de los viernes y sábados, incluyendo la víspera del festivo.

Málaga - Rincón de la Victoria

Para la ruta que parte desde Málaga al Rincón de la Victoria, que comienza en Muelle Heredia y finaliza Rincón de la Victoria (Gran Sol), las salidas especiales serán a las 00:20, 01:00, 01:40, 02:15, 02:50, 03:20 y 04:10 horas.

Rincón de la Victoria - Málaga

En sentido Rincón de la Victoria (Gran Sol) – Málaga (CARE/Muelle Heredia), las expediciones partirán a las 00:11, 00:46, 01:26, 02:41 y 03:16 horas. A estas se suma una última expedición extraordinaria con salida a las 04:45 horas, reforzando así el servicio de regreso desde el municipio durante la madrugada.

Asimismo, se mantiene la expedición habitual de las 23:06 horas de la línea M-160 con destino Málaga, con salida los sábados a las 23:56 horas.

Las medidas han sido adoptadas de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.E n este sentido, el alcalde del Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha agradecido la colaboración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y de la empresa concesionaria Avanza cuya coordinación ha permitido hacer posible este dispositivo especial de movilidad para la Feria de Rincón de la Victoria.