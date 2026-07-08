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Incendio en una gasolinera de La Cala del Moral: un turismo arde por completo junto al conjunto Olivinas

Los bomberos utilizaron agua y espuma para extinguir las llamas del turismo, que quedó completamente calcinado en la gasolinera

Susto en una gasolinera de La Cala del Moral.

Susto en una gasolinera de La Cala del Moral. / l.o.

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

Un turismo ha ardido por completo en una gasolinera del conjunto Olivinas, en La Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria. La intervención ha sido realizada por una dotación del CPB de Rincón de la Victoria, que acudió hasta la zona para sofocar las llamas.

Estado en el que ha quedado el vehículo.

Estado en el que ha quedado el vehículo. / cpb

El fuego afectó al vehículo en su totalidad y obligó a los efectivos a emplear agua y espuma para extinguir el incendio. Según la información facilitada, no se han producido daños personales.

El fuego afectó a secadoras, papeleras y un cartel publicitario

Además del turismo, las llamas alcanzaron otros elementos situados en las inmediaciones. El incendio afectó a secadoras y papeleras cercanas, así como a un cartel publicitario ubicado en la pared junto al vehículo.

Tras controlar el fuego, los bomberos tuvieron que refrescar todas las zonas colindantes al coche para evitar posibles reigniciones y garantizar la seguridad en el entorno de la gasolinera.

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Estado en el que ha quedado el vehículo.

Estado en el que ha quedado el vehículo. / cpb

Sin heridos en el incendio del vehículo

La actuación se saldó sin daños personales, aunque el vehículo quedó completamente calcinado. La rápida intervención de la dotación del CPB permitió controlar el incendio y actuar sobre los elementos próximos que también se vieron afectados por las llamas.

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