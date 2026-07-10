La Policía investiga si unos incendios en Vélez-Málaga fueron intencionados

La Policía Nacional y la Policía Local investigan si los incendios registrados este jueves en distintos puntos de Vélez-Málaga fueron provocados de forma intencionada. Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que haya presenciado algún hecho relevante o disponga de información pueda facilitarla a los investigadores.

Según han informado fuentes municipales a EFE, por el momento no se ha practicado ninguna detención relacionada con estos sucesos.

Dos focos el jueves y nuevos incendios durante este viernes

Los dos incendios investigados se declararon este jueves en una parcela situada junto a la Fortaleza y en otra próxima al recinto ferial del municipio. Ninguno de ellos causó daños personales ni afectó a viviendas, aunque sí quemaron cañas y zonas de matorral.

Los investigadores tratan ahora de determinar si estos fuegos guardan relación con otros incidentes registrados este viernes en el municipio: dos pequeños incendios en un semillero y otro en la entrada de una nave del polígono industrial La Pañoleta, donde también ardió un vehículo.

Los bomberos han intervenido en varios servicios durante la jornada

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han realizado diversas intervenciones este viernes en Vélez-Málaga. Entre ellas, acudieron a refrescar los focos que se reactivaron en el recinto ferial y en la calle Arroyo del Mineral, además de sofocar otros incendios de vehículos, escombros y matorral registrados a lo largo del día.

Amplio dispositivo de emergencias

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, se desplazó este jueves a las zonas afectadas acompañado por el jefe de la Policía Local, el comisario de la Policía Nacional y responsables de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias que participaron en el operativo.

En las tareas de extinción y coordinación intervinieron efectivos de los parques de Bomberos de Vélez-Málaga, Nerja y Rincón de la Victoria, junto a agentes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico y otros servicios de emergencia.