El acueducto Agua de Hierro de Nerja, legado de la industria de la caña de azúcar de Málaga, entra en la Lista Roja de Hispania Nostra por su deterioro

La asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra ha anunciado la inclusión en su Lista Roja del acueducto Agua de Hierro, también conocido como El Tablazo, una construcción hidráulica situada en la localidad malagueña de Nerja y que representa un legado de la antigua industria dedicada al cultivo de la caña de azúcar de la zona. Según ha explicado este colectivo, que hace unas semanas también incluyó en la lista al puente de Ribera del Caminito del Rey, el "progresivo deterioro y falta de protección" del acueducto, "amenazan la conservación de uno de los principales testimonios de la arquitectura del agua vinculada a la actividad agrícola e industrial del municipio".

"El acueducto, construido previsiblemente durante la última década del siglo XIX, presenta actualmente importantes problemas de conservación. Los ladrillos que componen parte de su estructura se están desprendiendo y el entorno en el que se encuentra corre el riesgo de ser transformado por la presión urbanística, una situación que podría alterar de manera irreversible tanto el monumento como el paisaje histórico del que forma parte", ha comentado.

Hispania Nostra afirma que la construcción, vinculada al cultivo de la caña de azúcar y a la antigua fábrica de San Joaquín, presenta actualmente "desprendimientos de ladrillo" y "carece de protección específica".

¿Qué carecterísticas constructivas tiene el acueducto Agua de Hierro de Nerja?

Desde el punto de vista constructivo, se trata de una estructura de mampostería revocada y ladrillo de aproximadamente 100 metros de longitud, compuesta por 25 arcos de medio punto. Su valor reside tanto en sus características arquitectónicas como en su capacidad para explicar la importancia histórica del agua, el regadío y la industria azucarera en la configuración económica y territorial de Nerja.

"A pesar de su relevancia para comprender el desarrollo de los sistemas tradicionales de regadío de Nerja y su estrecha relación con la industria azucarera, el acueducto carece de una figura específica de protección legal. Hispania Nostra alerta de la necesidad de adoptar medidas que garanticen su conservación y eviten que el deterioro continúe avanzando", ha señalado.

Hispania Nostra alerta también del "riesgo de transformación del entorno como consecuencia de la presión inmobiliaria". "El desprendimiento de ladrillos evidencia el deterioro progresivo del acueducto, mientras que la posible transformación urbanística de la zona amenaza con descontextualizarlo y alterar su relación con el barranco, los antiguos caminos, las acequias y los terrenos agrícolas a los que prestaba servicio", apunta.

El acueducto Agua de Hierro en la localidad malagueña de Nerja, incluido por Hispania Nostra en su Lista Roja. / L. O.

Un testimonio de la arquitectura del agua de Nerja

"El acueducto Agua de Hierro se encuentra en el pago de Las Mercedes, un espacio históricamente vinculado a la agricultura y al cultivo de la caña de azúcar. Junto con el acueducto del Águila, constituye una de las principales obras de ingeniería relacionadas con la conducción de agua para riego del término municipal de Nerja. Aunque no existe documentación que permita precisar su fecha y autoría, se considera que pudo ser construido durante la última década del siglo XIX por Rafael de Chaves y Manso, VI marqués de Tous, coincidiendo con el auge de la actividad azucarera en la zona", detalla la asociaicón.

La infraestructura formaba parte de un sistema de captación y distribución de agua al servicio de las explotaciones agrícolas y de la industria del azúcar en Las Mercedes. Obtiene su nombre del manantial de Agua de Hierro y discurre paralelo al antiguo camino de Burriana a Maro, en el margen derecho del barranco de Burriana.

"La canalización estaba conectada con la acequia de Las Mercedes, que discurría entre la acequia de Maro y el pago de Las Mercedes, donde se encontraba la antigua fábrica de San Joaquín, conocida actualmente como fábrica de Maro", añade.

El acueducto Agua de Hierro en la localidad malagueña de Nerja, incluido por Hispania Nostra en su Lista Roja. / L. O.

Hispania Nostra pide medidas destinadas a "documentar, proteger y conservar este elemento del patrimonio industrial malagueño, así como a preservar el paisaje histórico en el que se integra".

Andalucía suma 230 bienes en la Lista Roja, 17 de ellos en Málaga

Con esta inclusión, Málaga alcanza los 17 bienes en la Lista Roja y Andalucía se mantiene como la segunda comunidad con más patrimonio amenazado de España. Fundada en 1976, Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que tiene como objetivo principal la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España.

A través de diversos programas, la asociación promueve la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio, incluyendo la elaboración de la Lista Roja, que identifica bienes en riesgo de desaparición, y la organización de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas.