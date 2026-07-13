Fiestas
La Feria de Benajarafe 2026 ya tiene fechas y programa: cuatro días de música, tradición y fiesta
Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen se desarrollarán del 16 al 19 de julio, con procesión, pregón de Rocío Madrid, actuaciones musicales, desfiles y una hora diaria sin ruido
Benajarafe celebrará su feria del 16 al 19 de julio de 2026 con un amplio programa que combinará tradición, música en directo, desfiles de moda y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Los festejos, organizados en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, comenzarán el jueves con el Día del Niño y la tradicional procesión y se prolongarán hasta la madrugada posterior al domingo.
Uno de los principales atractivos de esta edición será la implantación de una hora sin ruido todos los días, de 20.30 a 21.30 horas, una medida pensada para facilitar la participación de personas con hipersensibilidad o sensibilidad acústica.
Procesión de la Virgen del Carmen y Día del Niño
La programación oficial comenzará el jueves 16 de julio, una jornada dedicada al Día del Niño. Ese mismo día tendrá lugar la tradicional procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, uno de los actos religiosos y populares más esperados de las fiestas.
Fieles y devotos acompañarán a la imagen durante su recorrido por Benajarafe en una jornada especialmente significativa para los vecinos de la localidad costera.
Rocío Madrid pronunciará el pregón de la Feria de Benajarafe
El viernes 17 de julio comenzará la programación nocturna. La inauguración oficial y el pregón tendrán lugar a las 21.30 horas y correrán a cargo de la actriz y presentadora de televisión Rocío Madrid.
A las 22.00 horas será el turno de C.D. FITT-Axarquía, mientras que a las 22.45 horas comenzará la actuación de Flosagua Flamenca, acompañada de un desfile de moda. La elección de misses se celebrará a partir de las 23.30 horas.
Uno de los conciertos estelares de la Feria será la actuación del histórico grupo español de rumba y flamenco urbano Bordón 4, prevista para las 00.30 horas.
La noche continuará a las 02.00 horas con un tributo a El Barrio, mientras que el fin de fiesta está previsto para las 04.00 horas.
Tributos a Niña Pastori, Karol G y Maluma
El sábado 18 de julio, la programación comenzará a las 21.30 horas con DJ Nene. A las 22.00 horas tendrá lugar el desfile de moda de Torremoya y, una hora más tarde, arrancará un tributo musical a Niña Pastori.
A la 01.00 horas comenzará un espectáculo dedicado a Karol G y Maluma, dirigido especialmente al público más joven.
La jornada continuará a las 03.00 horas con la gran fiesta joven «con más flow», que prolongará la música y el ambiente festivo hasta el cierre del recinto, previsto para las 05.00 horas.
Mecamela y Los Electroduendes cerrarán la feria
La última jornada de la Feria de Benajarafe 2026, el domingo 19 de julio, comenzará a las 21.30 horas con DJ Toulalan.
A las 22.00 horas actuará la academia local Sweet Dreams y, a las 23.45 horas, será el turno de Mecamela.
La programación se completará a las 02.00 horas con Los Electroduendes. La feria se despedirá oficialmente a las 04.00 horas, poniendo fin a cuatro días de actividades, música, tradición y convivencia.
«Serán días de ilusión, convivencia y sentimientos. Animamos a todos a asistir a la Feria de Benajarafe, porque son recuerdos que seguro perdurarán en la memoria de los presentes», han expresado los representantes municipales y los mayordomos.
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