La Feria de Benajarafe 2026 ya tiene fechas y programa: cuatro días de música, tradición y fiesta

Benajarafe celebrará su feria del 16 al 19 de julio de 2026 con un amplio programa que combinará tradición, música en directo, desfiles de moda y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Los festejos, organizados en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, comenzarán el jueves con el Día del Niño y la tradicional procesión y se prolongarán hasta la madrugada posterior al domingo.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la implantación de una hora sin ruido todos los días, de 20.30 a 21.30 horas, una medida pensada para facilitar la participación de personas con hipersensibilidad o sensibilidad acústica.

La Virgen del Carmen saldrá en procesión por las calles y las aguas de Benajarafe. / L.O.

Procesión de la Virgen del Carmen y Día del Niño

La programación oficial comenzará el jueves 16 de julio, una jornada dedicada al Día del Niño. Ese mismo día tendrá lugar la tradicional procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, uno de los actos religiosos y populares más esperados de las fiestas.

Fieles y devotos acompañarán a la imagen durante su recorrido por Benajarafe en una jornada especialmente significativa para los vecinos de la localidad costera.

Cartel de la Feria de Benajarafe 2026. / L.O.

Rocío Madrid pronunciará el pregón de la Feria de Benajarafe

El viernes 17 de julio comenzará la programación nocturna. La inauguración oficial y el pregón tendrán lugar a las 21.30 horas y correrán a cargo de la actriz y presentadora de televisión Rocío Madrid.

A las 22.00 horas será el turno de C.D. FITT-Axarquía, mientras que a las 22.45 horas comenzará la actuación de Flosagua Flamenca, acompañada de un desfile de moda. La elección de misses se celebrará a partir de las 23.30 horas.

Uno de los conciertos estelares de la Feria será la actuación del histórico grupo español de rumba y flamenco urbano Bordón 4, prevista para las 00.30 horas.

La noche continuará a las 02.00 horas con un tributo a El Barrio, mientras que el fin de fiesta está previsto para las 04.00 horas.

Tributos a Niña Pastori, Karol G y Maluma

El sábado 18 de julio, la programación comenzará a las 21.30 horas con DJ Nene. A las 22.00 horas tendrá lugar el desfile de moda de Torremoya y, una hora más tarde, arrancará un tributo musical a Niña Pastori.

A la 01.00 horas comenzará un espectáculo dedicado a Karol G y Maluma, dirigido especialmente al público más joven.

La jornada continuará a las 03.00 horas con la gran fiesta joven «con más flow», que prolongará la música y el ambiente festivo hasta el cierre del recinto, previsto para las 05.00 horas.

Mecamela y Los Electroduendes cerrarán la feria

La última jornada de la Feria de Benajarafe 2026, el domingo 19 de julio, comenzará a las 21.30 horas con DJ Toulalan.

A las 22.00 horas actuará la academia local Sweet Dreams y, a las 23.45 horas, será el turno de Mecamela.

La programación se completará a las 02.00 horas con Los Electroduendes. La feria se despedirá oficialmente a las 04.00 horas, poniendo fin a cuatro días de actividades, música, tradición y convivencia.

«Serán días de ilusión, convivencia y sentimientos. Animamos a todos a asistir a la Feria de Benajarafe, porque son recuerdos que seguro perdurarán en la memoria de los presentes», han expresado los representantes municipales y los mayordomos.