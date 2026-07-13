Rincón de la Victoria abre un parque de casi 30.000 metros cuadrados con lago, zona infantil y circuito de BMX

Rincón de la Victoria ha abierto al público la primera fase del Parque del Mediterráneo, un nuevo espacio de casi 30.000 metros cuadrados que incorpora un lago, zonas infantiles y deportivas, caminos peatonales, áreas de descanso y cerca de 700 árboles.

Situado en Torre de Benagalbón, este proyecto ha supuesto una inversión de 4.699.261 euros, (de los cuales la Diputación de Málaga ha aportado un millón) y convierte este recinto en el parque de mayor tamaño del municipio.

El proyecto continuará con una segunda fase de 96.620 m2, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 8,4 millones de euros. Una vez completadas ambas intervenciones, el espacio verde superará los 126.000 m2 y se convertirá en uno de los parques urbanos más extensos de la provincia de Málaga.

Peneque el Valiente hizo las delicicas de los más pequeños en la inauguración del Parque del Mediterráneo en Rincón. / L.O.

Una inauguración dedicada al público infantil

El alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), ha inaugurado este lunes las nuevas instalaciones en un acto al que han asistido representantes de distintas administraciones, asociaciones, colectivos vecinales y clubes deportivos.

La inauguración ha estado dedicada a los más pequeños que han podido disfrutar de la enorme zona de juegos infantiles, así como de la actuación de la Compañía de Títeres Antonio Pino con su ‘Peneque El Valiente’, de los talleres y juegos organizados por la Asociación Dyar, y de la animación de Fiestas Mágicas de Málaga.

El Parque del Mediterráneo de Rincón tiene un lago de más de 3.000 m2. / L.O.

Un lago de 3.500 metros cuadrados y una zona infantil

La primera fase del Parque del Mediterráneo incluye una zona de juegos infantiles de 2.500 m2 y un lago de 3.500 m2, cuyo sistema de depuración funciona mediante tecnología ultravioleta.

Uno de los principales elementos del área infantil es una torre de juegos de diez metros de altura, presentada como la estructura lúdica más alta instalada hasta ahora en el municipio.

El recinto dispone además de una zona de petanca y aparatos biosaludables de 800 m2, un área de quiosco y pícnic de 1.000 metros cuadrados y una plaza circular polivalente con la misma superficie.

A estos espacios se suman 4.725 m2 de caminos peatonales, un mirador, dos fuentes ornamentales y seis fuentes de agua potable, dos de ellas adaptadas para perros.

El parque incorpora también unos 450 metros lineales de bancos, alrededor de 250 asientos y 52 papeleras.

El Parque del Mediterráneo de Rincón de la Victoria tiene 30.000 m2 en su primera fase. / L.O.

Circuito diseñado por el campeón de BMX Rubén Alcántara

Entre las instalaciones deportivas figura un circuito para bicicletas y skate diseñado por Rubén Alcántara, campeón del mundo de BMX.

La primera fase cuenta igualmente con 250 metros de carril bici en el exterior de la calle Lebeche. Este tramo enlazará en el futuro con el área deportiva prevista en la segunda parte del proyecto.

La intervención ha permitido además recuperar una antigua alberca existente en los terrenos, que se ha restaurado e integrado como elemento vinculado al patrimonio etnológico de la zona.

El Parque del Mediterráneo de Rincón tiene varias fuentes ornamentales y de agua potable repartidas por todo el recinto. / L.O.

Más de 10.000 árboles, arbustos y plantas

Uno de los principales componentes del nuevo parque es su vegetación. En el recinto se han distribuido 10.494 unidades entre árboles, arbustos y plantas de flor, además de 5.062 metros cuadrados de praderas y césped.

En total, el espacio cuenta con 687 árboles: 80 ejemplares trasplantados y otros 607 de nueva plantación.

La vegetación incluye especies habituales del bosque mediterráneo, como encinas, almeces, olivos, almendros, lavanda, romero y esparto.

También se han plantado ejemplares de mayor porte, entre ellos tres Brachychiton acerifolius, una nolina o pie de elefante y tres ficus situados en el interior de bancos circulares.

El Parque del Mediterráneo de Rincón tiene una zona de juegos de más de 2.500 m2. / L.O.

Dos árboles de 500 años y más de 6.000 kilos

Entre los ejemplares más singulares destacan dos Chorisia o árboles botella, de la especie Ceiba insignis. Según los datos facilitados durante la apertura, tienen unos 500 años de antigüedad, alcanzan los 5,5 metros de altura y pesan más de 6.000 kilos.

El parque alberga asimismo seis ejemplares de ginkgo biloba, una especie de origen asiático considerada un fósil viviente por su antigüedad evolutiva y conocida también por la resistencia de algunos árboles que sobrevivieron en el entorno de Hiroshima tras la explosión atómica de 1945.

El recinto dispone, al margen del arbolado, de 1.277 m2 de sombra mediante toldos y pérgolas.

El Parque del Mediterráneo de Rincón abrirá todo el año. / L.O.

Horarios del Parque del Mediterráneo

El parque tiene dos accesos laterales por la calle Lebeche y una entrada principal por la esquina de Lebeche y calle Pampero, justo en la rotonda de San Vicente de Paúl.

Tendrá un horario distinto en función de la época del año. Durante el verano permanecerá abierto de 07.00 a 00.00 horas, mientras que en invierno podrá visitarse de 08.00 a 23.00 horas.

Las instalaciones contarán con vigilancia nocturna y con un equipo diario de siete trabajadores del área de Parques y Jardines para las labores de limpieza, mantenimiento y conservación.

Francisco Salado anunció que el Parque del Mediterráneo de Rincón incorporará tres veces más su espacio en una segunda fase. / L.O.

Una inversión de 4,7 millones para la primera fase

La construcción de esta primera parte ha costado 4,7 millones de euros. La Diputación de Málaga ha aportado un millón y el proyecto cuenta con financiación europea a través de los fondos Feder del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

La financiación comunitaria cubrirá el 85% de la inversión correspondiente a las dos fases y a la actuación prevista en el Cortijo de Locea, donde se proyecta el futuro Nodo de Economía Azul.

Durante la apertura, Francisco Salado definió el parque como un espacio de conexión entre la ciudad y la naturaleza y destacó la colaboración entre las distintas administraciones para sacar adelante el proyecto.

La segunda fase ampliará el recinto hacia la zona deportiva y multiplicará por más de tres la superficie abierta en esta primera intervención.

Francisco Salado inauguró las instalaciones del Parque del Mediterráneo rodeado de un grupo de chavales. / L.O.

Un legado para las futuras generaciones

"Este parque nace como un espacio de encuentro entre la ciudad y la naturaleza, un legado para las generaciones futuras, símbolo de nuestro compromiso con la sostenibilidad, el bienestar y la convivencia", ha manifestado Francisco Salado durante la inauguración.

"El parque del Mediterráneo representa perfectamente nuestra forma de entender la política: construir, sumar, mejorar la calidad de vida y pensar siempre en las personas -ha añadido Salado-. Es un ejemplo de nuestro compromiso con la sostenibilidad y, especialmente, con el bienestar de las personas".