Sucesos
Detenido un hombre por intentar incendiar las hamacas de un chiringuito de Torre del Mar
La Policía Local investiga si el arrestado, de 56 años, podría estar relacionado con otros fuegos registrados recientemente en Vélez-Málaga
La Policía Local de Vélez-Málaga detuvo la tarde de este lunes, 13 de julio, a un hombre de 56 años como presunto autor de un intento de incendio en la zona de hamacas del chiringuito La Sirena, situado en Torre del Mar.
La investigación trata ahora de determinar si el suceso puede guardar relación con otros incendios registrados durante los últimos días en distintos puntos del municipio. Por el momento, esta posible conexión no ha sido confirmada y continúa siendo investigada.
La rápida actuación policial evitó que el fuego se propagara
Los hechos se produjeron cuando el individuo presuntamente trató de prender fuego a las hamacas del establecimiento. La rápida intervención de los agentes permitió frustrar el intento antes de que las llamas pudieran extenderse o provocar daños de mayor consideración.
Los policías procedieron a la detención del sospechoso e instruyeron las diligencias correspondientes. El arrestado quedó posteriormente a disposición de la autoridad competente.
Investigan su posible relación con otros incendios en Vélez-Málaga
Las pesquisas continúan abiertas para esclarecer las circunstancias del suceso y comprobar si el detenido pudo participar en otros fuegos ocurridos recientemente en diferentes zonas de Vélez-Málaga.
Desde el Ayuntamiento han subrayado que, hasta que avance la investigación, no puede establecerse ninguna relación entre el intento de incendio del chiringuito y los episodios anteriores.
El alcalde destaca la actuación de la Policía Local
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha destacado la "profesionalidad, eficacia y capacidad de respuesta" de la Policía Local, cuya intervención evitó un incidente potencialmente más grave en una zona especialmente concurrida durante la temporada de verano.
El Consistorio ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y ha anunciado que continuará reforzando la vigilancia preventiva y la coordinación entre la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
El Ayuntamiento también ha pedido la colaboración de vecinos, visitantes y empresarios para que comuniquen inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en riesgo a las personas, los establecimientos o el entorno.
Estas alertas pueden trasladarse a los servicios de emergencias o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar una respuesta rápida y prevenir incidentes de mayor gravedad.
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