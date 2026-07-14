Tradiciones
Comares reúne a seis pandas en su XXIV Festival de Verdiales este sábado
La cita comenzará a las 20.00 horas en la Puerta de Málaga con grupos de Comares, El Borge, Almogía y otros puntos de la provincia
Comares volverá a convertirse este sábado, 18 de julio, en uno de los principales puntos de encuentro de los verdiales en la Axarquía. El municipio celebrará la XXIV edición del Festival de Verdiales de Comares, una cita dedicada a una de las expresiones musicales más representativas de la cultura tradicional malagueña.
El festival comenzará a las 20.00 horas en la Puerta de Málaga, uno de los enclaves más reconocibles del municipio. La programación reunirá a seis pandas procedentes de diferentes localidades y núcleos de la provincia.
Qué pandas participan en el Festival de Verdiales de Comares
El cartel de esta edición incluye las actuaciones de las pandas Arroyo Conca, Primera de Comares, Raíces de Málaga y El Borge, de estilo Comares; Jotrón y Lomillas, de estilo Montes y Almogía, de estilo Almogía.
La participación de agrupaciones de diferentes puntos de Málaga permitirá escuchar distintos estilos y formas de interpretar los verdiales, una manifestación en la que se combinan el cante, el baile y el sonido de instrumentos tradicionales como el violín, la guitarra, los platillos y el pandero.
Cuándo y dónde se celebra el festival
El XXIV Festival de Verdiales de Comares se celebrará el sábado 18 de julio a partir de las 20.00 horas.
El escenario escogido será la Puerta de Málaga, un espacio situado en el casco urbano de Comares que servirá como punto de encuentro para vecinos, visitantes y aficionados a esta tradición musical.
Comares reivindica la tradición de los verdiales
La celebración alcanza este año su vigesimocuarta edición y refuerza la vinculación de Comares con los verdiales y con la conservación del patrimonio cultural de la provincia.
La cita cuenta con la presencia institucional del Ayuntamiento de Comares y de la Diputación de Málaga, cuyos logotipos figuran en el cartel anunciador.
El festival rendirá homenaje a una figura vinculada a la fiesta y con una larga trayectoria en el mundo de los verdiales así como otras figuras de la historia de los verdiales.
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