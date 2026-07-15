La cadena Dia abre un supermercado en Riogordo y alcanza las 95 tiendas en Málaga

La cadena de supermercados Dia ha abierto este miércoles un nuevo establecimiento en la provincia de Málaga, ubicado en la calle Emigrantes de Riogordo. El local cuenta con una sala de ventas de más de 270 metros cuadrados y un surtido compuesto de más de 3.000 referencia. Al acto de inauguración ha asistido el alcalde, Antonio Alés; la teniente de alcalde, Sagrario Molina, y la concejala Esther Fernández.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas ya contará con cinco empleados.

Con esta apertura, la compañía alcanza las 95 tiendas en la provincia de Málaga y más de 530 en Andalucía. "Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Málaga, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera", señala Dia.

Descuentos del 25% para los vecinos de Riogordo

Con el objetivo de fomentar la cercanía, los vecinos del barrio tendrán descuentos del 25% en las secciones de fruta y panadería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia. Podrá disponer del acumulado durante dos meses máximo y con un límite de 50 euros del dinero acumulado.

Dia cuenta en la región andaluza con una red de cerca de más de 530 tiendas, que representan el 20% de la red de la compañía a nivel nacional. Además, genera más de 5.000 puestos de trabajo, entre tiendas, almacenes y oficinas, lo que supone un 0,6% del empleo. En conjunto, la actividad de Dia en Andalucía representa el 0,7% del PIB de la región.

El supemercado que la cadena Dia ha abierto en la localidad malagueña de Riogordo. / L. O.

Más de 2.350 tiendas Dia en España

Grupo Dia cuenta en España con más de 2.350 tiendas y una cobertura online que alcanza a 8 de cada 10 hogares, aportando un 0,43% al PIB del país y sostiene más de 100.000 empleos directos e indirectos.

La compañía integra a un equipo de más de 34.000 profesionales en tiendas, almacenes y oficinas, además de su extensa red de franquicias que ya supone más de un 70% de toda su red destacando como la primera franquiciadora en el mercado español y la única cadena de supermercados con Certificación FRANQ en Argentina.

Cotizada en la bolsa española desde 2011, Grupo Dia alcanzó una facturación de 7.076 millones de euros en 2025. Actualmente, se sitúa entre las 100 empresas con mejor reputación en España y Argentina según el monitor MERCO y es reconocida por promover el bienestar accesible a través de su programa ‘Comer mejor cada día’ y situar a las personas en el centro de todas sus decisiones.