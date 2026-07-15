El Puerto de Caleta de Vélez recupera la Bandera Azul tras invertir la Junta cerca de seis millones

El Puerto de Caleta de Vélez ha recuperado en 2026 la Bandera Azul después de las actuaciones de modernización ejecutadas durante los últimos años. La Junta de Andalucía ha destinado cerca de seis millones de euros a mejorar las instalaciones portuarias, reforzar su seguridad y aumentar la calidad de los servicios.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García; y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, han participado en el acto de izado del distintivo.

Morales ha destacado que la Bandera Azul no representa únicamente el izado de una enseña, sino que supone el reconocimiento al trabajo desarrollado y al compromiso del puerto con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua.

Cerca de seis millones para modernizar el Puerto de Caleta de Vélez

Entre las principales actuaciones realizadas se encuentra la renovación integral de los pantalanes del puerto deportivo, un proyecto que ha contado con una inversión de 1,7 millones de euros.

A esta intervención se suman otras mejoras destinadas a reforzar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia de las instalaciones, así como a elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios del recinto portuario.

La Junta de Andalucía también ha aprobado recientemente la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, un instrumento que permitirá ordenar el crecimiento futuro del puerto, facilitar nuevas inversiones y favorecer la generación de actividad económica y empleo.

Según ha explicado la delegada, esta herramienta permitirá planificar el desarrollo del recinto con criterios de sostenibilidad y establecer los usos de los diferentes espacios portuarios.

El principal puerto pesquero de la provincia de Málaga

El Puerto de Caleta de Vélez desempeña un papel destacado dentro del sistema portuario andaluz. Actualmente es el puerto pesquero con mayor volumen de capturas de la provincia de Málaga.

El recinto constituye además una infraestructura estratégica para la pesca, la náutica deportiva y el turismo, sectores que generan actividad económica y puestos de trabajo tanto en Vélez-Málaga como en el conjunto de la Axarquía.

«Este recinto portuario es una infraestructura de referencia para la actividad pesquera, la náutica deportiva y el turismo, generando riqueza y empleo para Vélez-Málaga y para el conjunto de la Axarquía», ha señalado Morales.

La delegada ha asegurado que la Junta continuará apostando por la comarca y por la mejora de sus infraestructuras para consolidar su crecimiento económico y reforzar su proyección de futuro.

Seis puertos deportivos de Málaga obtienen la Bandera Azul en 2026

La provincia de Málaga cuenta en 2026 con seis puertos deportivos distinguidos con la Bandera Azul.

Además de Caleta de Vélez, han obtenido este reconocimiento los puertos de Benalmádena, Estepona y La Duquesa, en Manilva.

La relación se completa con el Puerto Deportivo de Marbella y Puerto Banús, ambos situados en el término municipal marbellí.

La Bandera Azul reconoce el cumplimiento de diferentes criterios relacionados con la calidad de las instalaciones, la gestión ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios prestados a los usuarios.