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La Maroma prepara una subida para contemplar el eclipse solar y las Perseidas
La actividad se celebrará el 12 de agosto, tendrá un recorrido de unos 18 kilómetros y está reservada a senderistas federados con experiencia y una preparación física adecuada
La Maroma, el pico más alto de la provincia de Málaga, volverá a convertirse este verano en un punto de encuentro para los amantes del senderismo, la montaña y la astronomía. El próximo 12 de agosto acogerá una exigente ruta que permitirá contemplar desde la cumbre dos de los fenómenos astronómicos más esperados del año.
Los participantes podrán observar el eclipse solar parcial visible desde la provincia de Málaga y permanecer en la montaña durante la noche del máximo de las Perseidas, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo.
El Instituto Geográfico Nacional prevé que la lluvia de estrellas alcance su máxima actividad durante la madrugada del 12 al 13 de agosto, especialmente entre las 04.00 y las 06.00 horas, con condiciones favorables por la ausencia de luz lunar.
Una ruta de 18 kilómetros y dificultad alta
La salida se realizará desde la vertiente granadina de La Maroma y seguirá un itinerario de aproximadamente 18 kilómetros, catalogado con un nivel de dificultad alta. La organización advierte de que la actividad está dirigida a personas con experiencia en montaña y una preparación física adecuada.
El presidente del Club Deportivo Playas de Torre del Mar, Rafael Sánchez, ha explicado que la jornada tendrá una duración aproximada de catorce horas, incluyendo las paradas destinadas al descanso y a la observación del eclipse y las Perseidas. Además, ha recordado que solo podrán participar personas federadas debido a las características y exigencias del recorrido.
Eclipse solar y Perseidas desde el pico más alto de Málaga
La iniciativa está organizada por el Club Deportivo Playas de Torre del Mar, APTA Axarquía y Ópticas Perea, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
El concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ha destacado que la propuesta combina deporte, naturaleza y divulgación científica desde un enclave privilegiado. «Desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con iniciativas que fomentan la práctica deportiva y ponen en valor el extraordinario entorno natural del que disponemos», ha señalado.
Una propuesta de turismo activo en la Axarquía
La gerente de APTA Axarquía, Elisa Páez, ha valorado la actividad como una oportunidad para mostrar «el enorme potencial de la Axarquía para el desarrollo del turismo activo y de naturaleza».
Según Páez, este tipo de iniciativas permiten descubrir el territorio y poner en valor sus espacios naturales mediante propuestas que unen la práctica deportiva con experiencias singulares.
Cómo observar el eclipse solar de forma segura
La gerente de Ópticas Perea, Belén Perea, ha recordado que el eclipse debe observarse exclusivamente mediante gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños graves en la retina, incluso cuando una parte de su superficie se encuentre cubierta por la Luna.
«Las gafas de sol convencionales no protegen la retina frente a la radiación solar, por lo que es imprescindible utilizar filtros específicos homologados para evitar lesiones oculares», ha advertido Perea.
Cuándo y cómo inscribirse en la subida a La Maroma
Las inscripciones se abrirán este miércoles 15 de julio a partir de las 21.00 horas a través de las redes sociales del Club Deportivo Playas de Torre del Mar.
Las plazas estarán destinadas a participantes federados y con suficiente experiencia en rutas de montaña de dificultad alta, debido tanto a la longitud del itinerario como a las aproximadamente catorce horas de duración previstas.
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