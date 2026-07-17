Adjudicadas por 7,7 millones las obras del nuevo instituto de Rincón de la Victoria

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 7.768.908,44 euros las obras de construcción del nuevo instituto de Rincón de la Victoria, un centro educativo que permitirá crear 360 nuevas plazas escolares en el municipio.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha contratado los trabajos con la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. El plazo de ejecución previsto será de 20 meses desde el comienzo de las obras.

El nuevo Instituto de Educación Secundaria se levantará en la urbanización Parque Victoria, en La Cala del Moral, sobre una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a la Junta de Andalucía.

El quinto instituto de Rincón de la Victoria, más cerca

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado la adjudicación como un paso decisivo para hacer realidad el que será el quinto instituto del municipio.

“Sin duda, es una grandísima noticia para nuestra ciudad. El quinto instituto está cada vez más cerca. Seguiremos trabajando de forma conjunta con la Junta de Andalucía, a la que tanto tenemos que agradecer al dar respuesta a una necesidad que tenía nuestro municipio”, ha señalado el regidor.

Salado ha recordado que el centro se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento y ha considerado que supondrá “un importante salto de calidad” para el municipio.

El alcalde también ha destacado los avances experimentados durante los últimos meses en materia de equipamientos públicos y ha indicado que, junto al inicio de las obras del instituto, el Ayuntamiento espera que comiencen próximamente los trabajos del nuevo centro de salud.

Un instituto con 360 plazas en Parque Victoria

El nuevo centro educativo será de tipología D3, lo que significa que contará con tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria y ofrecerá un total de 360 puestos escolares.

El instituto se construirá sobre una parcela de 9.042 metros cuadrados, situada en la urbanización Parque Victoria de La Cala del Moral, junto al colegio de Educación Infantil y Primaria María del Mar Romera.

El edificio dispondrá de más de 3.300 metros cuadrados construidos y estará formado por un bloque compacto de tres alturas, distribuido en planta baja y dos plantas superiores.

Doce aulas de Secundaria, laboratorio y gimnasio

La zona docente contará con 12 aulas polivalentes de Educación Secundaria, además de espacios especializados para las distintas materias y necesidades educativas.

El instituto tendrá un aula de educación plástica y visual, un aula taller, un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación especial, dos aulas de apoyo y refuerzo y dos aulas de desdoble.

El equipamiento se completará con un laboratorio, diez departamentos, una biblioteca y un gimnasio con vestuarios.

En el área administrativa se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría y orientación, además de la sala de profesorado, la conserjería y los espacios destinados a las asociaciones de madres y padres y al alumnado.

Cafetería, pista polideportiva y patios exteriores

El nuevo instituto de Rincón de la Victoria dispondrá también de cafetería, almacén general, aseos para el alumnado y el profesorado, vestuarios para el personal no docente y cuartos destinados a las instalaciones del edificio.

En las zonas exteriores se habilitarán una pista polideportiva, patios de juegos y un porche cubierto.

El diseño del centro busca atender tanto las necesidades académicas como las actividades deportivas, de convivencia y de participación de la comunidad educativa.

Bioclimatización y placas solares para reducir el consumo

El nuevo IES de La Cala del Moral incorporará diferentes soluciones destinadas a mejorar el confort térmico y la eficiencia energética.

El edificio contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática, apoyada por una instalación de placas solares fotovoltaicas. Este sistema permitirá producir energía eléctrica para el autoconsumo del centro y, en su caso, verter a la red la energía sobrante.

Estas instalaciones permitirán reducir el gasto eléctrico y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El centro dispondrá también de calefacción mediante agua caliente a baja temperatura, producida a través de aerotermia.

Ventanas automáticas según los niveles de CO2

El sistema de ventilación natural incluirá la apertura automática de las ventanas en función de la concentración de CO2 registrada en el interior de las aulas.

En la zona de juegos se plantarán además árboles de hoja caduca, destinados a generar sombra durante los meses más calurosos y permitir una mayor entrada de luz solar durante el invierno.

La construcción del instituto se encuentra incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ejecutado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

El proyecto cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.