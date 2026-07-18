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Un incendio en una vivienda en Vélez-Málaga deja cuatro personas afectadas

El aviso se produjo poco antes de las 21.00 horas del viernes, alertando de humo y de la posible presencia de personas atrapadas en la vivienda

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos,

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos, / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

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La Opinión

MÁLAGA

Cuatro personas han sido afectadas en el incendio en una vivienda de la localidad malagueña de Torre del Mar.

El incendio ocurrió este pasado viernes poco antes de las 21.00 horas. Varios vecinos llamaron al 112 para avisar de que salía humo de una vivienda en la calle Valdepeñas de Torre del Mar e indicaban que podía haber personas atrapadas.

De inmediato, la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local y Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha confirmado el traslado de cuatro personas al Hospital de Axarquía. En concreto, un hombre de 61 años y tres mujeres de 70, 74 y 75 años.

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Los bomberos han indicado que el bloque fue desalojado de forma preventiva y que, todo apunta a que el incendio se había originado en una habitación de la planta baja.

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