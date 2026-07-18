Moción en Mancomunidad Axarquía para exigir más pediatras para el Hospital Comarcal: el PSOE valora su aprobación

El PSOE ha valorado la aprobación de una moción presentada por los socialistas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para instar a la Junta de Andalucía a "reforzar la dotación de especialistas en Pediatría en el Hospital Comarcal de la Axarquía y establecer la presencia de pediatras en su servicio de Urgencias".

El portavoz socialista en la institución, Antonio Yuste, ha explicado que la iniciativa "responde a las preocupaciones trasladadas reiteradamente por numerosas familias de los municipios de la comarca y por los propios profesionales sanitarios ante la insuficiente presencia de especialistas".

"Las familias de la Axarquía necesitan tener la seguridad de que, cuando sus hijos e hijas requieran atención médica urgente, podrán ser valorados directamente por un especialista en Pediatría", ha afirmado Yuste.

Ha señalado que actualmente, las urgencias pediátricas del Hospital Comarcal son atendidas por facultativos del servicio general de Urgencias. Así, ha reconocido "la absoluta profesionalidad, el compromiso y la dedicación" de estos trabajadores, aunque ha señalado que "determinados cuadros clínicos requieren una valoración especializada".

En esos casos, ha continuado, "los profesionales de Urgencias deben recurrir al pediatra que se encuentra atendiendo a los menores hospitalizados en planta para emitir un diagnóstico definitivo o determinar el tratamiento más adecuado". "En algunas ocasiones, los propios pediatras tienen que doblar turnos para garantizar la cobertura del servicio", ha apostillado.

"Esta situación demuestra que es necesario incrementar la plantilla para garantizar una atención especializada permanente tanto a los niños y niñas hospitalizados como a los menores que llegan a Urgencias", ha señalado en un comunicado Yuste.

La moción aprobada reclama a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que "aumente la dotación de especialistas en Pediatría del Hospital Comarcal para cubrir adecuadamente las necesidades asistenciales de la población infantil de la Axarquía".

Asimismo, exige que "se incorporen pediatras específicamente al servicio de Urgencias, de manera que los menores puedan ser valorados directamente por estos especialistas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la atención clínica que reciben los pacientes y sus familias".

Yuste ha valorado el "extraordinario trabajo" que desarrolla diariamente el conjunto de los profesionales sanitarios del Hospital Comarcal de la Axarquía. "Médicos, personal de enfermería, técnicos, auxiliares y el resto de trabajadores dan lo mejor de sí mismos, muchas veces en condiciones marcadas por la falta de recursos humanos suficientes", ha subrayado.

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Por último, ha asegurado que la Junta "debe atender las reivindicaciones de las familias y adoptar las medidas necesarias para reforzar este servicio". "La atención pediátrica especializada es esencial y no puede depender del sobreesfuerzo permanente de unos profesionales que necesitan más recursos y una plantilla adecuada", ha concluido.