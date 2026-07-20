La Feria de Torre de Benagalbón 2026 cambia de ubicación: fechas, conciertos y programa completo

Torre de Benagalbón celebrará su feria del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026 con una amplia programación musical, gastronómica, cultural e infantil. Las fiestas estrenarán este año una nueva distribución del recinto, incorporarán un mercado de artesanía y tendrán como principales protagonistas musicales a Bordón 4 Oficial y Los Calis Oficial.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Cultura, Ferias y Fiestas, y la Asociación de Vecinos Torresol han presentado el programa de una de las citas más esperadas del verano en el municipio.

Nueva ubicación de la Feria de Torre de Benagalbón

La principal novedad de la Feria de Torre de Benagalbón 2026 será el cambio de ubicación de la caseta oficial y de la zona de atracciones. El objetivo es concentrar las actividades y facilitar los desplazamientos entre los diferentes espacios.

La caseta oficial se instalará en la explanada del IES Margarita Salas, donde se desarrollarán las actuaciones, las actividades gastronómicas y buena parte de la programación cultural.

La zona de atracciones se situará a unos 200 metros de distancia, en la parcela ubicada en el cruce de la calle Alíseos con el Camino Viejo de Vélez. Este espacio contará con una mayor oferta de atracciones dirigidas al público infantil y juvenil.

La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ha señalado que el nuevo emplazamiento supone una mejora al reunir en una misma zona las propuestas «culturales, gastronómicas y lúdicas».

Bordón 4 y Los Calis, protagonistas del cartel musical

La programación comenzará el viernes 31 de julio con el pregón de los gerentes del Asador La Carreta, Alicia Rando Gutiérrez y Antonio Luis Rando Salas.

Tras el pregón tendrá lugar, como novedad, la elección de la Reina Infantil de la Feria, dirigida a niñas de entre tres y ocho años. También se celebrará la elección de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, abierta a jóvenes mayores de 14 años.

La primera jornada finalizará con dos conciertos tributo dedicados a Extremoduro y Estopa.

El sábado 1 de agosto se celebrará la Noche Retro-Rumba, que incluirá exhibiciones de baile y las actuaciones de la Orquesta Nahuel y Dani, Bordón 4 Oficial y Los Calis Oficial.

Paella popular y conciertos para cerrar la feria

El domingo 2 de agosto concentrará buena parte de las actividades familiares y gastronómicas. Durante la jornada habrá talleres para personas mayores, exhibiciones de baile, danza del vientre y la tradicional paella popular de Torre de Benagalbón.

La programación musical incluirá tributos a Miguel Poveda y María Jiménez, además del concierto del grupo Twingo, encargado de poner el broche final a las fiestas.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado el carácter «familiar y acogedor» de una celebración organizada con la implicación de los vecinos y que reúne cada verano a cientos de personas.

Mercado de artesanía con creadores de la zona

La feria incorporará por primera vez un mercado de artesanía, formado por cerca de una veintena de puestos de artistas, artesanos y creadores locales.

El presidente de la Asociación de Vecinos Torresol, Juan Alemán, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, patrocinadores, comercios, asociaciones, voluntarios y vecinos para mantener una fiesta que continúa creciendo después de 48 años de historia.

Días del Niño y precios reducidos en las atracciones

Antes del comienzo oficial de la feria se celebrarán los Días del Niño, previstos para el miércoles 29 y el jueves 30 de julio. Durante ambas jornadas, las atracciones ofrecerán precios especiales y reducidos.

Esta iniciativa permitirá a las familias disfrutar de la zona de atracciones durante los días previos a la inauguración de las fiestas.

Una hora sin sonido para personas con sensibilidad sensorial

Todas las jornadas de la Feria de Torre de Benagalbón contarán con una hora sin música ni sonido, que se desarrollará de 20:30 a 21:30 horas.

La medida pretende facilitar la participación de las personas con sensibilidad sensorial y avanzar hacia unas fiestas más accesibles e inclusivas.

El cartel anunciador de esta edición ha sido elaborado por la artista y vecina de Torre de Benagalbón Ana Peinado, quien ha representado el carácter alegre, participativo y familiar de una de las celebraciones más tradicionales del verano en Rincón de la Victoria.