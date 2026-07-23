El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria licitará este año la segunda fase del Parque del Mediterráneo: contará con un gran espacio forestal y una zona educativo-deportiva

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ya dispone de la financiación necesaria para ejecutar la segunda fase del Parque del Mediterráneo, una actuación integrada en el Plan de Actuación Integrado (PAI) del municipio y enmarcada en la estrategia de desarrollo urbano sostenible.

La segunda fase ocupará una superficie de 96.620 metros cuadrados, más del triple que la primera, y contará con un presupuesto base de licitación de 8,4 millones de euros.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha confirmado que "la segunda fase del Parque del Mediterráneo saldrá a licitación este mismo año y las obras comenzarán en 2027".

Una gran infraestructura verde de Rincón de la Victoria

"La segunda fase del Parque del Mediterráneo supone un paso decisivo para culminar uno de los proyectos más transformadores de Rincón de la Victoria. Hablamos de una gran infraestructura verde que mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos y seguirá avanzando en el modelo de ciudad sostenible que estamos construyendo", ha asegurado.

Además, el regidor ha querido poner en valor el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales y la colaboración entre administraciones, "que ha permitido obtener la financiación necesaria para culminar uno de los parques periurbanos más importantes de la provincia de Málaga".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado que esta nueva actuación contempla cerca de 80.000 metros cuadrados de zona forestal, y unos 8.000 metros cuadrados destinados a espacios educativo-deportivos.

En la segunda fase está prevista la prolongación del vial de la calle Lebeche hacia el norte, así como la continuación del carril bici, que conectará los nuevos accesos. "Se trata de la zona más natural del parque, estructurada en tres grandes ámbitos: el espacio forestal, la gran zona educativo-deportiva y la red de caminos y viales que articularán todo el recorrido", ha señalado.

Jiménez ha explicado además que el proyecto se ha concebido con una marcada integración paisajística y un carácter rústico, utilizando mayoritariamente pavimentos blandos y elementos elaborados con materiales naturales, como mesas de picnic, refugios, juegos infantiles y pérgolas de madera, favoreciendo así un entorno respetuoso con el medio ambiente.

Han señalado que la segunda fase está contemplada dentro del PAI por el que se concedió la subvención, cuya resolución definitiva fue emitida el 16 de enero de 2026. La segunda fase del parque del Mediterráneo, es una actuación incluida en el Plan Edil, cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para una ciudad más verde y saludable dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027

La primera fase del Parque del Mediterráneo

La primera fase del Parque del Mediterráneo de Rincón de la Victoria, situado en Torre de Benagalbón, abrió hace unos días al público.

Este nuevo espacio de casi 30.000 metros cuadrados incorpora un lago, zonas infantiles y deportivas, caminos peatonales, áreas de descanso y cerca de 700 árboles.

Este proyecto ha supuesto una inversión de 4.699.261 euros, de los cuales la Diputación de Málaga aportó un millón, y convierte a este recinto en el parque de mayor tamaño del municipio.