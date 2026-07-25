Nerja estrena un nuevo parque infantil en La Noria tras una inversión de más de 113.000 euros

La Noria cuenta desde este sábado con un nuevo parque infantil. El espacio ya está abierto al público una vez finalizada la instalación de los juegos y la adecuación de su entorno.

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 113.439 euros y se ha ejecutado sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados. Antes de colocar los nuevos elementos de juego, el Ayuntamiento de Nerja acondicionó el terreno y llevó a cabo el ajardinamiento de la zona.

El nuevo parque busca ofrecer un espacio de ocio familiar más accesible, funcional y atractivo, especialmente para los niños del entorno de La Noria.

Nuevas mejoras en los parques infantiles de Nerja

La intervención forma parte del Plan Municipal de Mejora de los Parques Infantiles, según ha explicado la concejala de Servicios Municipales, María del Carmen López.

Durante el actual mandato, el Consistorio también ha modernizado los parques infantiles de Maro, Pediatra Carlos Gallego, Verano Azul y calle Zurbarán. El parque Verano Azul fue objeto de una remodelación integral.

El Ayuntamiento prevé continuar próximamente con la renovación de los juegos del parque situado en la calle Antonio Ferrandis ‘Chanquete’, junto al instituto El Chaparil.