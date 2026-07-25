Sucesos
A prisión un hombre por golpear a su expareja con una piedra en la cabeza en Benamocarra
La Guardia Civil detuvo al agresor, que ha ingresado en prisión con medidas de protección para la víctima
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EFE
Málaga
Un hombre ha ingresado en prisión provisional por una agresión machista a su expareja en Benamocarra, a la que hirió al presuntamente golpearla con una piedra en la cabeza, tal como han confirmado fuentes de la investigación.
La Guardia Civil detuvo al presunto agresor, que ha ingresado en prisión con medidas de protección para la víctima, según han informado fuentes del instituto armado.
La mujer fue trasladada al Hospital de la Axarquía con una brecha en la cabeza y lesiones en hombros y brazos, según la información avanzada este sábado por Málaga Hoy.
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