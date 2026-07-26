Sorteos
La ONCE deja los 1,5 millones de su Sueldazo en Nerja
Un afortunado en Nerja se lleva el premio gordo del Sueldazo de la ONCE, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros mensuales durante 20 años.
El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado 25 de julio ha dejado en Nerja el premio gordo de su Sueldazo, con un cupón agraciado con un premio de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de 1.500.000 euros.
José Manuel Pereira es vendedor de la ONCE desde hace ya 10 años, y ha sido el encargado de llevar la suerte hasta el corazón de la localidad malagueña de Nerja, junto a la ermita de las Angustias. "Estoy muy contento, ya me tocaba repartir un premio gordo, y qué mejor que este. Espero que le haya tocado a alguien que le haga falta", ha dicho.
Pereira, envuelto en el trajín que trae el verano a la icónica localidad costera, se declara "orgulloso de haber podido ayudar a alguien" y bromea con que "será un empujoncito para las ventas de este verano". "Estoy deseando colgar el cartel y que corra la voz, compartir con todos la buena noticia", ha dicho.
Premios en Cádiz y otras comunidades
El sorteo también dejó otro Sueldazo, de 2.000 euros al mes durante 10 años -240.000 en total-- en la capital gaditana. El resto de premios de este sorteo fueron a parar a Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.
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